"Nome di tutto rispetto, ma metodo sbagliato": i dubbi di Radicali ed Evoluzione sul candidato sindaco di Cuneo per i Beni Comuni

Luciana Toselli, candidata sindaco per Cuneo per i Beni Comuni

Cuneo si avvicina giorno dopo giorno a quel 2022 caratterizzato dal nuovo appuntamento elettorale e - come riporta la cronaca quotidiana - la maggior parte delle compagini politiche della città ancora fatica a indicare e ufficializzare un candidato sindaco. Così non è stato per Cuneo per i Beni Comuni, che negli scorsi giorni si è compattata sul nome di Luciana Toselli, attualmente consigliera comunale.

Una presa di posizione che, però, sembra non aver incontrato il plauso di tutte le personalità della politica cuneese (principalmente nel metodo). A parlare - o per meglio dire, a scrivere tramite la propria pagina Facebook - è stato Filippo Blengino (Radicali Cuneo), che ha espresso le proprie rimostranze: "Indubbiamente una personalità di spessore, ma in questa fase la priorità dovrebbe essere dialogare e dibattere sui programmi e sulle proposte. L'obiettivo é governare Cuneo con una squadra alternativa agli estremismi e di distacco da parte dell'attuale amministrazione, o l'eterna opposizione dura e pura?"

Il post ha scatenato diverse reazioni, in entrambi i sensi. Tra queste, quella di Simone Borio, presidente del comitato di quartiere San Paolo: "Cuneo per i Beni Comuni sono 5 anni che dialoga con la città - ha scritto - . La candidatura di Luciana va proprio nell’ottica di avere un governo della città largo e alternativo a questa maggioranza, sono sicuro che sarà in grado cucire alleanze con tutte quelle forze che in questi anni si sono impegnate in città (come voi radicali). Proviamo a sederci ad un tavolo e discutiamone, sono sicuro che una candidata migliore di lei sia difficile da trovare in città". Borio ha sottolineato che quello che coinvolge Toselli sia una proposta e non un diktat.

Non è mancata la risposta di Blengino: "Conosco e stimo Luciana. Ho scritto un'altra cosa: ovvio che occorre trovare un candidato con largo anticipo per farlo conoscere agli elettori. Uscire ora con un candidato, però, vuol dire escludere a priori una coalizione (perché no, magari anche con Luciana candidata). A meno che l'obiettivo non sia proprio questo!"

A un successivo commento, poi, Blengino ha citato Evoluzione Cuneo come gruppo con cui Radicali intrattiene i migliori contatti. E che, allo stesso modo, non ha gradito l'urgenza con cui Cuneo per i Beni Comuni ha espresso la propria preferenza: "La definizione del candidato sindaco, per noi, è la sintesi di un percorso concluso - ha detto Pietro Carluzzo, contattato dal nostro giornale - . Non ci aspettavamo l'identificazione di Luciana, un'accelerazione di questo tipo, quasi come se i Beni Comuni avessero paura di qualcosa. Così si finisce per parlare solo di nomi e non di idee. Stimo Luciana Toselli, figura autorevole e opzione assolutamente positiva come candidato sindaco, ma da un punto di vista di metodo questa mossa non ci è piaciuta. Come la netta chiusura della Costituente rispetto al Partito Democratico, realtà con cui invece è necessario dialogare".



Anche Nello Fierro, collega di Toselli tra i banchi del consiglio comunale, ha difeso la scelta del proprio gruppo, sottolineando come il nome girasse da parecchio anche negli incontri realizzati con altre realtà della città: "Si può dibattere sul metodo ma il nome è espressione di una serie di liste con un programma ben chiaro, che si basa sul lavoro fatto sia in consiglio che fuori nel corso degli anni e che tocca diverse tematiche. Invito tutti ad andare oltre il nome, perché c'è massima disponibilità nel realizzare una coalizione che possa portare avanti certi valori".