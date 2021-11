Saluzzo, scuole alla corsa campestre che torna dopo due anni

"Dopo il periodo di fermo della attività sportive scolastiche, sentiamo tutti fortemente, docenti e studenti, la necessità di ripartire" dichiara la coordinatrice scolastica per lo sport Patrizia Bussi annunciando la fase zonale della corsa campestre per le scuole secondarie di primo e secondo grado, che si svolgerà il prossimo giovedì 18 novembre dalle 9 alle 13 allo stadio "Damiano".

Ad organizzare per la prima volta la manifestazione, in qualità di “scuola polo” è il liceo “Bodoni” in un ruolo fisiologicamente assegnato per la presenza della sezione sportiva tra gli altri indirizzi dell’istituto.

Risale a due anni fa l’ultima edizione della corsa che era stata organizzata per anni dal professore Massimo Rosso dell’Istituto “Denina” di Saluzzo.

L’evento sportivo è organizzato in sinergia con Comune (Cristian Mustazzu), l’associazione “Atletica Saluzzo” (Oscar Giusiano e Mauro Arcobelli).