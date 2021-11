Calcio Serie D - Bra, che tegola! Per Balzo stagione finita

Momento decisamente complicato in casa Bra. La squadra giallorossa, in piena crisi di risultati con tre sconfitte consecutive (e cinque nelle ultime sei partite), perde anche pezzi in vista delle prossime gare.

Floris sarà costretto a rinunciare, per molto tempo, al difensore centrale Emanuele Balzo, vittima di un grave infortunio al ginocchio sinistro.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore dopo uno stop in allenamento ha infatti evidenziato la rottura completa del legamento crociato anteriore.

Una tegola non da poco per la difesa del Bra, che sta già facendo a meno di Alessandro Rossi (anche per lui lesione del legamento crociato anteriore).