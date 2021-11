Questa sera alle ore 21 torna “TimeOut”! Veronica Bisconti, Erblira Bici, Karola Dhimitriadhi ed Enrico Quarta ospiti della 6^ puntata

Torna questa sera alle ore 21 “TimeOut”, il format di approfondimento sul Campionato di volley femminile di serie A2. Puntata dal titolo “Dove osano le aquile”, visto che tra gli ospiti in collegamento ci sarà l’opposto albanese Erblira Bici (Futura V.G. Busto Arsizio) e la cuneese, ma di origini albanesi, Karola Dhimitriadhi (Green Warriors Sassuolo).

Intervista approfondita anche con l’allenatore della Egea PVT Modica Enrico Quarta. Ospite in studio per la 6^ puntata il libero della Lpm Bam Mondovì Veronica Bisconti. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con l’allenatore del Club Italia Crai Marco Mencarelli, con l’allenatore Michele Marchiaro e la centrale Anna Gray per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. E poi ancora il tecnico Bibo Solforati e la schiacciatrice Alessia Populini per la Lpm Bam Mondovì.

TimeOut viene trasmesso in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale.