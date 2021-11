Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino al via nel parallelo di Lech-Zuers

Tornano le emozioni di Coppa del mondo di sci alpino: sabato è in programma il parallelo di Lech-Zuers (in Austria) con Marta Bassino in gara.

Alle 10 scatta la prova di qualificazione, alle 17 via alla fase decisiva della competizione con le varie sfide ad eliminazione. Diretta televisiva su RaiSport e Eurosport.

La campionessa dell'Esercito, oro nel parallelo ai mondiali di Cortina, cerca riscatto e le prime soddisfazioni stagionali dopo l'amaro esordio di Soelden.

Tante le defezioni, tra cui Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Tessa Worley e le azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia. Quello di Lech-Zeurs è l'unico parallelo della stagione.