Sci alpino: gli allenatori AOC fanno il punto sulla preparazione alla vigilia di una nuova stagione agonistica

Ultimi preparativi a Sulden Am Ortler-Solda all’Ortles, località della Val Venosta che da sabato 13 a martedì 16 novembre ospiterà le prime gare FIS della stagione in Italia, con l’organizzazione curata dallo Sci Club Livata. Sulle piste Madriccio 3 e 4 sono in programma due Giganti maschili e femminili e altrettanti Slalom. Un Gigante e uno Slalom maschili saranno validi come prima tappa del Grand Prix Italia Seniores 2021-2022. Oltre agli italiani, saranno come di consueto al via diversi atleti stranieri.

Negli ultimi giorni le squadre maschile e femminile del Comitato FISI Alpi Occidentali hanno rifinito la preparazione a Solda in vista del debutto stagionale. Il Consigliere referente del Comitato AOC per lo sci alpino, Maurizio Poncet, ha convocato agli ordini dell’allenatore della squadra maschile, Matteo Ponato, l’ormai veterano Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana, Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, Fabio Allasina dello Ski College Limone e Carlo Cordone del Mondolè Ski Team. A Solda gareggerà anche Leonardo Rigamonti, cresciuto nello Sci Club Sansicario Cesana e da alcuni mesi tesserato per le Fiamme Gialle. Allasina, Clivio e Rigamonti fanno parte del gruppo Osservati Discipline Tecniche della Nazionale.

“Le gare di Solda saranno un modo per rompere il ghiaccio, completare la preparazione e vedere a che punto siamo sia dal punto di vista tecnico che da quello atletico. - sottolinea Matteo Ponato - Negli ultimi raduni autunnali i ragazzi hanno sciato su buoni livelli soprattutto in Gigante. L’obiettivo essenziale della nostra preparazione estiva e autunnale è stato quello di allenare al meglio i ragazzi e contemporaneamente dare un adeguato supporto quando gli Osservati del nostro Comitato svolgevano gli stage a loro riservati nell’ambito delle squadre nazionali. Per questo abbiamo strutturato il programma in modo da far coincidere i nostri raduni con quelli degli Osservati. In questo modo uno di noi tre allenatori AOC (oltre a Ponato, Alberto Platinetti, responsabile della squadra femminile, e Alessandro Roberto, tecnico del Centro Sportivo Esercito, che segue entrambe le squadre, a seconda delle esigenze - N.d.r.) si poteva staccare e riuscivamo a seguire in modo proficuo tutti i nostri ragazzi, Osservati e non”.

Le atlete convocate per gli allenamenti di rifinitura a Solda dal 5 al 9 novembre erano invece Maria Sole Antonini dello Sci Club Varallo, Martina Banchi del Golden Team Ceccarelli, Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, Vittoria Ludovica Druetto dello Sci Club Sestriere, Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere e Chiara Teroni del Mondolè Ski Team. Maria Sole Antonini e Ludovica Druetto fanno parte del gruppo Osservate 2 Discipline Tecniche delle squadre nazionali, mentre Matilde Lorenzi fa parte del gruppo Osservate 2 Speed.

“Abbiamo una squadra femminile molto giovane e il 70 % delle nostre atlete, cioè Melissa Astegiano, Maria Sole Antonini, Vittoria Ludovica Druetto, Matilde Lorenzi ed Emilia Mondinelli 2004, sono state inserite nel progetto Osservate della Federazione. Anche noi, per questioni logistiche e soprattutto per seguire meglio tutte le ragazze abbiamo affiancato la Federazione negli allenamenti proposti alle Osservate. Abbiamo organizzato tre periodi di allenamento da cinque giorni ciascuno nelle discipline tecniche e altrettanti dedicati alle discipline veloci nei ghiacciai dello Stelvio di Saas Fee e della Val Senales”.

La preparazione atletica ha previsto dieci giornate di lavoro a cavallo tra luglio e agosto nel centro olimpico di Formia. Sino a fine ottobre le ragazze hanno svolto in tutto circa 35 giornate di allenamento, suddivise in 14 giorni dedicati allo Slalom, 16 al Gigante e 5 al Super-G. Gli allenamenti estivi sono iniziati come di consueto nel mese di giugno con un primo periodo a Les Deux Alpes, dedicato al lavoro in campo libero e ad esercitazioni di addestramento. A luglio a Les Deux Alpes altri due stage da cinque giorni sono stati dedicati al Super-G e al Gigante. Allo Stelvio gli allenamenti in agosto sono stati svolti in coincidenza con quelli del gruppo delle Osservate. Dopo una prima parte di allenamenti su ghiacciai con pendenze medio-facili, gli stage di settembre ed ottobre ad Hintertux sono stati utili per innalzare il livello dell’allenamento, su piste più selettive per pendenze e qualità della neve. Dal 20 al 25 ottobre il gruppo si è diviso, con le velociste Lorenzi e Druetto impegnate a Saas Fee per un allenamento di velocità e le altre ragazze in Val Senales, in affiancamento allo stage delle Osservate delle discipline tecniche.

“Sono soddisfatto degli allenamenti, anche perché abbiamo collaborato molto bene con la squadra maschile, ben guidata da Matteo Ponato, con il quale mi trovo molto in sintonia, sia sul piano gestionale che tecnico. – sottolinea Platinetti - Ringrazio Alessandro Roberto, che è sempre un valore aggiunto in pista, grazie alla sua grande esperienza e ai dettagli tecnici che propone alle ragazze. Le nostre atlete sono state monitorate con i test organizzati dalla Federazione a Formia, che hanno evidenziato in generale buoni valori di forza, velocità e resistenza fisica. Melissa Astegiano è stata arruolata nei Carabinieri e, tra corso e giuramento, non ha sciato molto in autunno, ma sono sicuro che recupererà presto”.