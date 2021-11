Best LibertyCity: sarà Cuneo la capitale dell'Art Nouveau in Italia?

Cuneo "rischia" seriamente di venire incoronata capitale italiana dell'Art Nouveau: il nostro capoluogo di provincia figura infatti tra le città finaliste del premio nazionale "Best LibertyCity", onoreficenza dell'associazione culturale Italia Liberty alla miglior città italiana per la promozione del patrimonio Art Nouveau.

Tra i finalisti assieme a Cuneo - "per i suoi edifici Liberty e i percorsi guidati realizzati duante l'anno" - nella sesta edizione del premio, anche Torino, "città esoterica per eccellenza con diversi edifici storici finemente ristrutturati".

La giuria del premio è presieduta da Andrea Speziali, tra i massimi esperti Liberty in Italia, docente, artista e critico: "Non è stata una scelta facile poichè in più città italiane sono stati segnalati importanti lavori di recupero di edifici storici e attività ingenti sulla promozione del territorio - dice nella nota stampa ufficiale del concorso - . Dalle migliaia di segnalazioni pervenute alla segreteria di "Best LiberyCity" abbiamo visto importanti aggiornamenti su alcuni siti in località quali Savona, Bari e Sarnico, già vincitrici alle scorse edizione. Tra tutte il restauro di Villa Zanelli che galoppa nonostante i tempi di Coronavius. Segno dell'impatto positivo che ha l'onorificenza sul territorio. Vi lascio con suspance. E se ci fossero due città premiate nella stessa edizione?"

Il vincitore assoluto del premio verrà ufficializzato tra una settimana esatta, venerdì 19 novembre.