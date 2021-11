Legge di Bilancio 2022: cosa bolle in pentola per l’agricoltura?

La Legge di Bilancio, come ogni anno, desta interesse e fa discutere. Si tratta, normalmente, di un insieme di disposizioni di ampia portata, che possono avere effetti su una pluralità di settori.



Nell’ambito dell’agricoltura, tra le varie misure allo studio, si sta discutendo di due argomenti di una certa rilevanza.



Innanzitutto, è al vaglio l’ipotesi di confermare le percentuali di compensazione previste per il 2021 per la vendita di animali vivi della specie bovina e suina. Esse, infatti, sono state innalzate al 9,5%, determinando, in tal modo, una forte riduzione dell’IVA da versare da parte delle aziende agricole che applicano il regime IVA speciale agricolo.



In secondo luogo, pare si stia anche valutando la possibilità di estendere al 2022 la detassazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini IRPEF, relativamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti all’INPS. Questa misura può generare un risparmio a favore delle aziende agricole in termini di imposte dirette (IRPEF).



Naturalmente, l’iter di approvazione del testo finale della Legge di Bilancio 2022 è ancora lungo, pertanto conviene mantenersi aggiornati circa gli sviluppi, poiché quelli in questione potrebbero essere dei validi strumenti in grado di far risparmiare risorse alle aziende agricole.