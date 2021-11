La transizione ecologica protagonista ai "Dialoghi Eula" di Villanova Mondovì [VIDEO]

A Villanova Mondovì si torna a parlare di “buona politica” con il festival dei "Dialoghi Eula" che si è tenuto questa mattina, sabato 13 novembre, di nuovo in presenza, nella splendida cornice della antica chiesa di Santa Caterina.

Dopo gli appuntamenti in modalità online con Giorgio Gori che ha raccontato la ripartenza della città di Bergamo dopo il Covid e le riflessioni sugli Stati Uniti "da Trump a Biden" con la giornalista di Sky Tg24, Giovanna Pancheri, Villanova Mondovì affronta un altro grande tema di attualità: le sfide della transizione ecologica.

"Anche se non ci siamo mai fermati, grazie alla tecnologia" - ha spiegato il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco - "Tornare in presenza è una gioia, mancava il contatto diretto con il pubblico".

Quest'anno Dialoghi Eula si è "sdoppiato" dedicando al pubblico una serata teatrale, ospitata nel comune di Frabosa Sottana, che ha avuto al centro lo spettacolo di Sara Dho, "Fiume di Acqua e di Fango", dedicato all'alluvione del 1994.

"Oggi, il ritorno in presenza, è il regalo più bello per noi e per tutti i villanovesi. Un forte segnale di speranza e di rinascita nel nome della buona politica" - hanno sottolineato il vice sindaco Michele Pianetta e Fulvio Bersanetti, direttore scientifico dei Dialoghi Eula.

In apertura del festival il vice ministro il vice ministro allo sviluppo economico, Roberto Picchetto ha voluto portare i

Il rincaro delle materie prime, l'incremento dei costi dell'energia elettrica e la tecnologia come possibile mezzo di indipendenza, sono i temi al al centro dell'intervento, in video collegamento, Paola Pisano, ministro nel Governo Conte bis, per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oggi professore associato presso l’Università di Torino ed esperta del Ministero degli affari esteri, intervistata dal giornalista di La Presse, Jan Pellissier.

Una corsa ad ostacoli quella contro il cambiamento climatico che dovrebbe essere combattuta e vinta in piccoli step.

“I fenomeni climatici estremi che vediamo oggi dimostrano che il clima è stato sottoposto ad un'accelerazione dovuta all’azione dell’uomo." - Roberto Mezzalama, l’esperto in valutazione di impatto ambientale e scrittore - "La società contemporanea si è sviluppata attraverso l’uso di risorse fossili a una velocità incredibile e ora ne subiamo le conseguenze. Cosa possiamo fare? Interrompere questo ciclo, anche se è anche solo difficile da immaginare.”

"Dobbiamo agire velocemente" - Claudio Cassardo, fisico e climatologo - "mentre noi cerchiamo di prendere coscienza del problema, il clima è già oltre. Ci vorranno secoli prima di ammortizzare il problema. In relazione alle nuove tecnologie bisognerà avviare un cambiamento di pensiero, la strada da percorrere è lunga e il cambiamento deve partire dai singoli, che dovranno abituarsi a una logica che necessariamente dovrà ridurre le produzioni".

Diretto l'intervento di Bruno Tabacci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul PNRR: "All'assemblea dell'ANCI il Premier Draghi ha detto ai comuni che saranno protagonisti. Chiaro che i sindaci devono organizzarsi, fare rete, non tutti i perché non tutti hanno le dimensioni per reggere un progetto complesso. Centri come Milano e Torino sicuramente saranno protagonisti, hanno già avanzato ipotesi e progetti. E' già stato chiarito e concordato con l'Europa su ciò che si può fare e queste devono essere fatte. Vanno fatte quelle concordate, per realizzarle servono competenze tecniche, i progetti non nascono dal nulla".

Sulla transizione ecologica e sui cambiamenti climatici la riflessione si allarga analizzando anche i dati demografici.

“La crescita infinita in un paese con risorse finite non è possibile" - è stato il monito più volte ripetuto nel corso della mattinata dedicata alla sfide che ci prospetta l'ambiente.

Sul palco, uno sguardo più olistico e intimista rivolto all’educazione e alla spiritualità è stato dato grazie al maestro e giornalista Alex Corlazzoli in dialogo con il saggista e monaco cristiano Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose che ha affrontato il delicato riprendendo i concetti espressi nel 2015 dall’Enciclica “Laudato Sì” sulla cura della cosa comune.

"Siamo ospiti di questo pianeta e la natura, anche attraverso la pandemia, ce lo sta facendo comprendere" - ha spiegato Bianchi - "Con l'enciclica "Laudato Si", il Papa si rivolge a tutti, non solo ai cattolici, perché all’interno del suo pensiero c’è l’umanità, neanche la chiesa, perché essa è al servizio dell’umanità. In questo senso siamo tutti interconnessi, tutti siamo chiamati ad affrontare i problemi legati al pianeta e alla giustizia. Il Papa, con la figura del poliedro, che ha tutte facce diverse, presenta la vera comunione cattolica che educa alla complessità e alla pluralità. Il problema ecologico incombe su tutti gli aspetti della vita da quelli più ordinari e quotidiani a quelli politici economici e finanziari che si uniscono ai problemi della giustizia. Per questo l'enciclica del Papa chiede di prenderci cura della cosa comune perché la giustizia sociale, il rispetto del pianeta e dei più poveri non sono problemi slegati, ma da affrontare insieme".