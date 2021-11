"Le stanze segrete delle montagne": Renzo Dirienzi racconta il suo libro a Cuneo

"Le stanze segrete delle montagne". E' il titolo del libro dello scrittore chiusano Renzo Dirienzi che sarà presentato venerdì 26 novembre a Cuneo.

Appuntamento alle 17,30 presso la sede sociale della Società di Mutuo Soccorso e Istruzione Artisti e Operai in via Bruni 15. Presenta la giornalista di targatocn Cristina Mazzariello.

L'opera, edita da Primalpe, è alla seconda ristampa con nuove rivelazioni su uno strano evento avvenuto nei cieli delle Alpi Cuneesi.

LA TRAMA. Un lontano tentativo di sci ripido in un settore periferico delle Alpi Sud-Occidentali, un canalone sconosciuto, un incontro inaspettato, e uno strano evento, ancor oggi avvolto nel mistero, s'incrociano in quelle che Luigi, il protagonista, indica come le stanze segrete delle montagne, un luogo fisico e metafisico tra inclinati lenzuoli nevosi e corridoi intonsi ai margini delle rocce. L'atmosfera svagata degli anni Settanta e una tormentata vicenda sentimentale accompagnano gli sciatori ai confini della realtà, quando le luci oblique della sera sembrano evocare l'incontro con l'ignoto.



L'AUTORE. Renzo Dirienzi nel tempo libero è un appassionato frequentatore della montagna. Con Primalpe nel 2010 ha pubblicato "Le nevi del Marguareis", un'approfondita guida scialpinistica della Valle Pesio. Dopo "Le stanze segrete delle montagne", edito nel 2012 e oggi alla seconda edizione, nel 2015 ha pubblicato il romanzo di fantascienza "Gli Uomini-Terra", ambientato nelle grandi foreste delle Alpi del Mare, tra specie insolite e presenze di origine sconosciuta.