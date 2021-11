Mondovì lancia il fondo per il sostegno alla locazione: un aiuto per pagare l’affitto

La Regione Piemonte ha rifinanziato il Fondo per il sostegno alla locazione, finalizzato al rimborso parziale dei canoni di affitto relativi all’annualità 2021.



Possono presentare domanda i cittadini residenti a Mondovì titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, con il canone corrisposto nell’anno 2021 e che si trovino in possesso dei requisiti descritti nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Mondovì (www.comune.mondovi.cn.it).



La domanda deve essere presentata esclusivamente online. Gli interessati dovranno accedere alla home page del sito internet del Comune di Mondovì e, cliccando su “Servizi online”, verranno reindirizzati su una pagina che presenta l’icona “Istanze online” (https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201639).

Dal menu a sinistra, occorre selezionare la voce “Avvio procedimento” e seguire la procedura guidata. Si avvisa che per accedere alla compilazione della domanda sul nuovo portale, è necessario autenticarsi tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.



La domanda dovrà essere debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta a partire dal 16 novembre fino al 31 dicembre 2021. Saranno escluse le domande pervenute al di fuori dei termini indicati.



Per informazioni in merito alla compilazione e presentazione delle domande, gli interessati potranno fare riferimento all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mondovì, al nr. di telefono 0174/559.263 esclusivamente da martedì a sabato, dalle ore 11 alle ore 12.30, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo culturasportassistenza@comune.mondovi.cn.it.