Arrestato un altro "passeur" al Colle della Maddalena: stava cercando di portare in Francia una coppia di iraniani

Ancora un caso di immigrazione clandestina sulle strade della Granda che portano verso la Francia.

È successo sabato scorso, nel pomeriggio, sulla statale 21 del Colle della Maddalena. Durante mirati servizi di controllo del retro valico e contrasto all’immigrazione clandestina, la Polizia di Frontiera terrestre del settore di Limone Piemonte, ha intercettato e bloccato un furgone con a bordo tre persone in uscita verso la Francia.

Alla guida c'era S.A., cittadino francese di 73 anni con origini iraniane. A bordo marito e moglie, anche loro iraniani. Gli agenti della Polizia di Frontiera insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente e dalle dichiarazioni poco credibili dei due passeggeri che avevano dichiarato di essere venuti in Italia per fare delle spese, hanno tratto in arresto il conducente in flagranza di reato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Rischia la reclusione da 12 mesi a 5 anni e una multa di 15 mila euro per ogni persona trasportata.

I passeggeri sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli atti di competenza e dovranno regolarizzare la loro posizione.