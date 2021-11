Bra, addio al Maresciallo Maggiore della Gdf Luca Servetti e al barbiere Francesco Perugino

Aveva passato una vita nella Guardia di Finanza. Tanto che neppure la pensione aveva fatto togliere la divisa, impressa sulla pelle, al Maresciallo Maggiore Luca Servetti.



Il cuore dell’uomo ha smesso di battere giovedì 11 novembre, all’età di 91 anni. Colleghi e amici si sono subito stretti al dolore della moglie Giuse, dei figli Gianluca e Betty con il marito Mauro, del nipote Paolo e di tutti i parenti. Con lui se ne va un pezzo importante e rappresentativo delle Fiamme Gialle sul nostro territorio, che hanno segnato un’epoca.



Dolore e cordoglio sotto la Zizzola anche per la morte dello storico barbiere Francesco Perugino (83 anni), che ha ricevuto l’ultimo saluto dalla cittadinanza sabato 13 novembre nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Lo piangono i figli Mauro, Luisa con Massimo, Fabio con Angela, oltre i nipoti Luca e Shyam, il fratello Giovanni, la sorella Lucia ed i parenti tutti. Molti ricordano la gentilezza che metteva nel rito della barba e dei capelli nella bottega di piazza Carlo Alberto, dove ha sempre lavorato con perizia e passione.



Un doppio lutto che ha colpito la città, in lacrime per due nobili anime che hanno dato sempre esempio di generosità e dedizione al lavoro. Ci mancheranno.