Cosa sono, a cosa servono e come funzionano le Stablecoin

Le criptovalute hanno determinato profondi cambiamenti nell'ambito economico e finanziario offrendo di nuove opportunità per gli investimenti e per semplificare e rendere sicure le transazioni commerciali. Un settore che continua ad evolversi con prodotti sempre più innovatici come le stablecoin. Cosa sono, a cosa servono e come funzionano? Ecco tutte le informazioni.

Cosa sono le stablecoin

Le stablecoin sono una tipologia di criptovaluta in cui si offre all'investitore una certa sicurezza rispetto all’alta volatilità e all’instabilità del prezzo delle monete digitali. Ciò è possibile, dato che la loro emissione è collegata a un altro bene, come una valuta FIAT o una materia prima e quindi avrà un controvalore reale che sarà certificato da un ente, quasi sempre una banca, e non generato direttamente in rete.

Oggi sono diverse le stablecoin immesse sul mercato come riporta il magazine specializzato in criptovalute https://www.dcorp.it, tra le quali le più scambiate sono il Tether, il DAI, Binance USD, il Terra e il Pax. Come funzionano le stablecoin? Sono mente digitali che si basano sulla tecnologia blockchain e sugli algoritmi di consenso, ma ciò che le differenzia è la loro creazione.

Infatti, per emettere una stablecoin il primo passo sarà quello di effettuare una raccolta di capitale iniziale, necessario a supportare l'investimento del progetto e l’intera road map, ovvero il processo di creazione e messa in rete. Il passo successivo è quello di ottenere una certificazione da parte di un ente terzo come una banca, che verifichi la presenza di un controvalore pari all'emissione delle stablecoin.

L'ultimo step sarà quello di immettere il token all'interno del mercato, attraverso una vendita agli utenti che potrà avvenire in un exchange oppure utilizzando gli smart contract.

In questa maniera le stablecoin offriranno ad ogni investitore la sicurezza di essere una manetta digitale che ha un relativo valore reale.

Le tipologie di stablecoin

L'elemento che contraddistingue le stablecoin è l’ancoraggio a un altro strumento finanziario che ha la funzione di stabilizzare il loro andamento riducendo l'eventuale volatilità, dato che il valore delle criptovaluta è strettamente collegato all'andamento del bene collaterale. Ciò determina un rating di rischio variabile. In base alla tipologia di ancoraggio si distingueranno diverse stablecoin.

• Ancorate a una manetta FIAT: la criptomoneta sarà collegata all'andamento di una valuta reale, per adesso il dollaro, offrendo ampia stabilità e un basso indice di rischio per chi vuole investire. Tra quelle che prevedono questa tipologia di ancoraggio vi è il Tether e la USD Coin per citare quelle con volumi di scambio giornalieri maggiori.

• Stablecoin collateralizzate alle commodities: per offrire stabilità alla criptomoneta si utilizza una materia prima, come l'oro il cui andamento e costante. Un esempio sono la Pax Gold e il Tether Gold.

• Ancoraggio a una criptovaluta: in questo caso le stablecoin vengono collateralizzate ad altre criptovalute come l'Ethereum che si sono dimostrate negli anni solide e con un andamento regolare. Ovviamente la volatilità e il rischio sono maggiori.

• Stablecoin indipendenti: la quotazione delle criptomonete rispetto a quelle delle valute reali è collegato alla domanda e all'offerta da parte degli investitoti, un fattore che determina quindi un'alta variabilità. Le stablecoin indipendenti sono u versione di criptovalute collegate a un algoritmo che regolarizza lo scambio delle monete, mantenendole stabili.

A cosa servono le stablecoin: i pro e i contro

Le stablecoin nascono per offrire una maggiore sicurezza a chi vuole investire su un prodotto come le criptomonete senza però preoccuparsi delle improvvise variazioni del prezzo. Maggiori informazioni su criptovalute e stablecoin le trovi nella sezione dedicata alla news sulle criptovalute del sito dcorp.it. Perché investire nelle stablecoin? Il primo aspetto da considerare è l'ancoraggio che le rende delle monete molto stabili e quindi adatte per le transazioni economiche e gli smart contract. Inoltre, non si avrà il rischio di veder ridotto il proprio investimento a causa delle improvvise oscillazioni.

Dall'altro lato, si devono considerare anche gli aspetti negativi. Infatti, non è possibile operare con il trading online, a cui si aggiunge che la loro crescita è molto ridotta rispetto ad altre criptovalute che possono offrire rendimenti più alti in proporzione al loro rating di rischio.