Cine Food è la rassegna con cui riapre il cinema Galateri a Cherasco

Il 21 novembre 2021 riaprirà le porte il Cinema Galateri di Cherasco con il progetto CINE "Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE)" promosso da Slow Food, quale coordinatore e capofila delle attività ed in collaborazione con il Comune di Cherasco, il Cinema Vittoria di Bra, l’Associazione Cinemambiente di Torino, il Cinema Boaro di Ivrea, l’Associazione Kinookus della Croazia ed il Mobile Film Festival di Parigi.

"Il progetto – sostiene il Sindaco Carlo Davico - finanziato dall’Unione Europea, vuole portare l’arte cinematografica nei territori dove i cinema stanno scomparendo, valorizzando il ruolo che il cinema può svolgere come catalizzatore culturale e sociale nella comunità locale, oltre a valorizzare i temi di attualità e del futuro del nostro pianeta e del nostro cibo".

La rassegna cheraschese CINEFOOD prevede un calendario di cinque domeniche di proiezioni, dal 21 novembre al 19 dicembre, con incontri divulgativi, passeggiate naturalistiche e laboratori per i più piccoli, tutto con tematiche legate al tema ambientale.

Tutte le domeniche il Cinema aprirà alle ore 16 per un momento di accoglienza, durante il quale verrà servita la Merenda del Riuso - uno snack a zero spreco alimentare e zero impatto ambientale preparato dalla Gastronomia dell’Arco di Cherasco - a cui seguiranno incontri e dibattiti alle ore 17 e proiezioni alle ore 18.





DOMENICA 21 NOVEMBRE

Film “DARK WATERS”





Il primo appuntamento di domenica 21 novembre è per la mattina, alle ore 9.30, con ritrovo davanti al Comune per la passeggiata naturalistica "ALLA RICERCA DELLE TRACCE DEGLI ANIMALI LUNGO IL FIUME" a cura del Dott. Tibaldi. Si richiede un abbigliamento tecnico e calzature idonee all’acqua.

Nel pomeriggio al cinema Galateri l’accoglienza è dalle ore 16; alle ore 17.00 ci sarà il dibattito a cura di Sergio Leone, direttore dell'ufficio Cinema della Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, seguirà quindi la proiezione del film “DARK WATERS”.





Il PROGRAMMA DELLA RASSEGNA





Ecco i successivi appuntamenti. Domenica 28 novembre proiezione “BUGS” introdotto dall’intervento di “Chef Kumalè” (Vittorio Castellani), giornalista, storyteller e “gastronomade”.

Domenica 5 dicembre interverrà Luca Mercalli con il dibattito “Crisi climatica ed ecologica: non c'è più tempo!" e a seguire la proiezione “THE HUMAN ELEMENT”.

Domenica 12 dicembre incontro a cura di Stefano Vegetabile de LaCasaRotta e successivamente il film “KISS THE GROUND”; in contemporanea si svolgerà il laboratorio dedicato ai bambini “Crea con l’argilla” a cura da Cinzia & Irene.

Domenica 19 dicembre, a conclusione della rassegna, il laboratorio per bambini “Colora con le erbe” workshop per l’utilizzo di colori estratti dai vegetali a cura di La Casa Rotta, la proiezione “THE GREAT GREEN WALL” con l’intervento “Gli ancoraggi della coevoluzione e delle interdipendenze in tempi di crisi” a cura di Mohamed Ba, attore, scrittore e mediatore culturale.

Tutto il programma dettagliato sul sito www.comune.cherasco.cn.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ed INFORMAZIONI ai numero 0172 427053 – 0172 427050 o alla mail turistico@comune.cherasco.cn.it