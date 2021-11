In Granda un weekend di fiere all'insegna dei sapori dell'autunno. Non mancano spettacoli e musica

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Sagre autunnali, fiere ed enogastronomia

A Mondovì domenica 14 novembre appuntamento con il mercato orto-culturale di “Cavoli Tuoi”, nato dalla storica Fiera di San Martino. Il salotto barocco di piazza Maggiore ospiterà i più rinomati prodotti ortofrutticoli del Piemonte, a partire dal porro di Cervere sino ai presidi Slow Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella canavesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote di San Rocco Castagnaretta. Tra le bancarelle anche produttori di derivati, marmellate e miele. A partire dalle ore 12,30 sarà inoltre possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio con un menù costituito da antiche ricette e accompagnato da un buon bicchiere di vino Dogliani DOCG. Info: https://lafunicolare.net/it

“Autunno In tra i giganti: mangia, bevi, cammina e ammira”. È il titolo delle camminate

che il Comune e la Proloco di Cossano Belbo ha organizzato per le prime due domeniche di novembre. Domenica 14 novembre, la camminata di 7.5 chilometri porterà all’altalena gigante e alla sedia della terra. Partenza tra le 11:00 e le 13:30 presso la rotatoria Via Caduti per la patria. Per avere informazioni su come partecipare alla giornata e per conoscere i piatti in degustazione si può visitare il sito Internet: www.prolococossanobelbo.it

Questo fine settimana si festeggia l’Estate di San Martino a Paroldo. La prelibata Bagna Cauda si potrà degustare solo nei locali pubblici. Sabato 13 novembre alle 17 si terrà l'inaugurazione dell'Ecomuseo della pecora delle Langhe in borgata dei Cavallini. Domenica 14 novembre dalle 8 alle 19 è prevista la consueta Fiera di San Martino con i prodotti tipici del territorio. Alle 10,30 il ritrovo dei Cavalieri di San Martino, a seguire la consegna del Premio Palodium per la cultura e la premiazione del concorso fotografico dal titolo “Incontri”, organizzato dall’Associazione Lisorot. Al termine delle premiazioni si svolgerà l’inaugurazione della Fiera di San Martino e la visita agli stand. Dalle 14,30 in programma degustazioni guidate a numero chiuso del formaggio Murazzano, in collaborazione con il concorso di tutela e Onaf. Per le norme anti Covid, l’accesso alla fiera, alle degustazioni e al Museo saranno consentite solamente ai possessori di Green pass in corso di validità. Info: http://paroldoaltralanga.com/eventi

Domenica 14 novembre appuntamento con l’Asta Mondiale del Tartufo nel Castello di Grinzane Cavour. Tra le mura del maniero saranno mandati all’incanto lotti straordinari di Tartufo Bianco d’Alba, in abbinamento ai grandi formati dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. A dare ulteriore valore all’evento, grazie alla Fondazione Crc Donare quest’anno verrà assegnato al miglior offerente l’ultimo lotto dell’Asta “Barolo en Primeur”: il filantropo più generoso potrà così portare a casa la barrique di nebbiolo numero quindici, dalla quale nel 2024 si ricaveranno circa 300 bottiglie di pregiato Barolo. Come sempre l’appuntamento sarà seguito in tutto il mondo, grazie allo streaming che partirà alle 13 italiane. Info: www.fieradeltartufo.it

Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con l’apertura dei padiglioni espositivi e della compravendita delle trifole e dei prodotti enogastronomici alla Maddalena. Alba Qualità e il Mercato Mondiale del Tartufo saranno aperti sia sabato 13, che domenica 14 novembre dalle 9.30 alle 19.30. In Sala Beppe Fenoglio proseguono gli show cooking “Foodies Moments”. In questo fine settimana ci sono in calendario anche due Creative Moment, che celebreranno altrettante città Creative Unesco del Brasile. Sempre in Sala Beppe Fenoglio tornerà l’appuntamento con “L’atelier della pasta”, l’analisi sensoriale del tartufo, i Wine tasting Esxperience. Prosegue il doppio appuntamento con il Mercato della Terra Slow-food (sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 20). In Piazza Risorgimento, nel corso del fine settimana, si terrà la mostra mercato Villaggio Creatori Eccellenza che vedrà protagoniste le eccellenze agroalimentari del territorio. Sempre aperto l'Alba Truffle Bimbi, un luogo di divertimento interamente pensato per bambini, senza mai tralasciare l'aspetto didattico ed educativo, in totale sicurezza. Info: www.fieradeltartufo.org

Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare in questo fine settimana su: www.langhe.net

Appuntamento a Vezza d’Alba con la Fiera Nazionale del Tarfufo di Vezza e dei Vini del Roero con un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Sabato 13 novembre alle 16 ci sarà la proiezione di un film su Van Gogh e dalle 18 musica sinoira in piazza Belvedere.Domenica 14 novembre alle 10.30 nel Salotto della Fiera presso la Confraternita di San Bernardino, ci sarà l’apertura ufficiale della rassegna e della mostra mercato del tartufo a cura di Tartufingros. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Carlin Petrini e Aldo Cazzullo, che riceverà il “Tartufo dell’Anno’. In piazza ci sarà l’esibizione del gruppo sbandieratori di San Damiano. Nel pomeriggio sono previste le presentazioni di alcuni libri e il centro del paese ospiterà il tradizionale Mercato della Fiera, la mostra mercato dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio. Nel Salone Manifestazioni sarà attivo il Punto Gastronomico. Alle ore 16 in piazza San Martino ci sarà lo spettacolo per bambini e in piazzetta Belvedere sarà proposto “Cucinare in Vr”. In piazza San Bernardo saranno a disposizione i Giochi del Tartufo.

Info e programma completo: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/xxxvii-fiera-del-tartufo-bianco-e-dei-vini-del-roero-di-vezza-dalba e www.facebook.com/amministrazionecomunalevezzadalba

A Cervere la Fiera del Porro si terrà dal 13 al 28 novembre e per osservare rigidamente le norme di sicurezza previste, ma per garantire al tempo stesso un’esperienza in linea con quelli che sono gli standard della kermesse, gli appuntamenti gastronomici si sposteranno nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Per questa edizione sono in programma 15 appuntamenti gastronomici a menu su prenotazione. Sabato 13 novembre cena inaugurale e domenica 14 settembre appuntamento con il mercato domenicale dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per coloro che non sono riusciti a prenotare: è previsto anche il servizio di asporto e i ristoranti locali proporranno un ricco menù ai porri. Info: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere

La Morra questo fine settimana celebra la festa di San Martino. Sabato 13 novembre alle 16.30 nella Chiesa San Martino omaggio musicale con violino e pianoforte e alle 18 la Messa prefestiva. Domenica 14 novembre alle 11 la Messa animata dalla corale San Martino e alle 15.30 in piazza Castello il nuovo spettacolo di teatro e giocoleria “Volar” di Bingo chiude i festeggiamenti.

Info: www.comune.lamorra.cn.it

Domenica 14 novembre dalle 8 alle 18 nella città delle Paci è prevista la manifestazione “Cherasco Natura”, una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente. Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica, un’altra dedicata al Mercato della Terra di Sloow Food. Un settore con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti sia alimentari che cosmetici per l’igiene e la bellezza; una parte con le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi.

E infine ci sarà uno svariato compartimento artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

Musica e spettacoli

“Cuneo Provincia Futura” è uno spettacolo con utilizzo di tecnologie avanzatissime che con laser, musica, luci e videoproiezioni che si svolge nelle città di Cuneo, Mondovì, Alba e Bra. Sono dieci videoinstallazioni che creano un’esperienza unica, in grado di coinvolgere grandi e bambini grazie alla Fondazione CRC la più grande mostra spettacolo a cielo aperto. L’evento espositivo, curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, è dedicato all’esplorazione delle grandi sfide del futuro: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti. Gli spettacoli sono previsti fino al 21 novembre, dal giovedì alla domenica. Info su www.spazioinnovazione.com

A Saluzzo la rassegna di teatro ragazzi "Un sipario tra cielo e terra" riparte questo fine settimana al cinema teatro Magda Olivero, in via Palazzo di Città. Domenica 14 novembre andrà in scena la Compagnia Teatro Due Mondi (Faenza) con "Le nuove avventure dei musicanti di Brema", quattro attori in scena per uno spettacolo che prende spunto dalla nota fiaba dei quattro animali aspiranti musicisti, qualcosa però cambia i loro programmi, qualcosa di più importante e di non rimandabile. Inizio alle ore 17, ma si raccomanda di arrivare con largo anticipo. Info e prenotazioni a biglietteria@melarancio.com, oppure al botteghino, che sarà aperto 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, sarà protagonista di un Festival nazionale con partenza ad Alba dal 14 novembre con tappe previste in tutta Italia. Inaugurerà la rassegna al Teatro Busca di Alba domenica 14 novembre alle 21. Il maestro eseguirà “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e leggerà e commenterà i sonetti vivaldiani che precedono l’esecuzione dei brani. Info su www.associazionetoscanini.it

Sabato 13 novembre alle 21 al Politeama di Bra andrà in scena Giobbe Covatta con il nuovo spettacolo SCOOP (Donna Sapiens) in cui vuole dimostrarci, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Info: www.turismoinbra.it

La rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati dal

Alba Music Festival con la direzione artistica di Giuseppe Nova prosegue nella Chiesa

di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Domenica 14 novembre alle 11 si esibirà la pianista Sandra Landini accompagnata dal quintetto d’archi “Akedon Quintet”.

Nel corso del concerto saranno eseguite musiche di Mozart e Chopin. Info, modalità di prenotazione, prevendita e ingresso al concerto su: www.albamusicfestival.com

Sabato 13 novembre nell’auditorium Merula a Roreto di Cherasco alle ore 16.30 è in programma un tributo ad uno dei fenomeni musicali più amati della scena rock mondiale: i Queen. Protagonisti dello spettacolo saranno i "FarRock - Queen Tribute Band". I cinque componenti della Band si ispirano agli innumerevoli live dei Queen per elaborare un proprio repertorio e spettacolo di rievocazione della famosa band britannica. L’accesso all’arena dei concerti è libero e gratuito, ma in ossequio alle norme anti covid è necessario il green pass in corso di validità.

Info: www.merula.com

Il Laboratorio di Resistenza Permanente, organizzato dalla Fondazione Mirafiore,

nell’auditorium Fontanafredda a Serralunga d’Alba prosegue la sua programmazione.

Sabato 13 novembre alle ore 18.30 è in calendario “Danzare nella tempesta” con la virologa

Antonella Viola. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione

sul sito www.fondazionemirafiore.it, fino ad esaurimento dei posti. Sulla stessa

pagina sarà possibile seguire lo streaming dell’incontro.

A Savigliano domenica 14 novembre per l'edizione 2021 dei “Concerti della domenica - Aperitivi in musica “a Palazzo Taffini alle 10.50 è in programma il terzo appuntamento, che proporrà il recital "L'infinito... Leopardi, Chopin". Negli anni è stato mantenuto l’identico format della rassegna: quattro eventi, un’ora di ascolto con artisti provenienti da ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto con vini selezionati.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi. Obbligo di green pass per l’accesso.

A Mondovì Il 14 novembre appuntamento con il bel canto nel consueto appuntamento del Festival con l’Accademia di arte lirica di Osimo al Circolo Sociale di Lettura dove si esibiranno tre giovani promesse della scuola in un galà di arie d’opera, accompagnati al pianoforte da Alessandro Benigni. I cantanti saranno il soprano Zuzanna Klemanska, il mezzo soprano Nutsa Zakaidze e il baritono Matteo Torcaso. Si potranno ascoltare pagine di Antonio Salieri, Ludwig Van Beethoven, Gioacchino Rossini e Franz Schubert. Come di consueto, si incomincerà alle 10.30, con una breve introduzione tenuta dal direttore De Vivo. Tutti i concerti sono accessibili gratuitamente, ma è obbligatorio il possesso del green pass, come da disposizioni di legge. Info: www.linuscultura.com

Sabato 13 novembre a Centallo è in programma uno dei concerti d’organo, organizzati

dalla parrocchia con il direttore artistico Luca Rosso. Appuntamento alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista con l’organista Stefano Marino per il 7° concerto “In memoriam” del maestro Massimo Nosetti. In programma brani di Bach, Haendel, Piernè, Bedard e dello stesso Nosetti.

Prenotazione consigliata, info e locandina: www.facebook.com/Parrocchia-San-Giovanni-Battista-Centallo

Appuntamenti vari

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Sagre autunnali, fiere ed enogastronomia

A Mondovì domenica 14 novembre appuntamento con il mercato orto-culturale di “Cavoli Tuoi”, nato dalla storica Fiera di San Martino. Il salotto barocco di piazza Maggiore ospiterà i più rinomati prodotti ortofrutticoli del Piemonte, a partire dal porro di Cervere sino ai presidi Slow Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella canavesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote di San Rocco Castagnaretta. Tra le bancarelle anche produttori di derivati, marmellate e miele. A partire dalle ore 12,30 sarà inoltre possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio con un menù costituito da antiche ricette e accompagnato da un buon bicchiere di vino Dogliani DOCG. Info: https://lafunicolare.net/it

“Autunno In tra i giganti: mangia, bevi, cammina e ammira”. È il titolo delle camminate

che il Comune e la Proloco di Cossano Belbo ha organizzato per le prime due domeniche di novembre. Domenica 14 novembre, la camminata di 7.5 chilometri porterà all’altalena gigante e alla sedia della terra. Partenza tra le 11:00 e le 13:30 presso la rotatoria Via Caduti per la patria. Per avere informazioni su come partecipare alla giornata e per conoscere i piatti in degustazione si può visitare il sito Internet: www.prolococossanobelbo.it

Questo fine settimana si festeggia l’Estate di San Martino a Paroldo. La prelibata Bagna Cauda si potrà degustare solo nei locali pubblici. Sabato 13 novembre alle 17 si terrà l'inaugurazione dell'Ecomuseo della pecora delle Langhe in borgata dei Cavallini. Domenica 14 novembre dalle 8 alle 19 è prevista la consueta Fiera di San Martino con i prodotti tipici del territorio. Alle 10,30 il ritrovo dei Cavalieri di San Martino, a seguire la consegna del Premio Palodium per la cultura e la premiazione del concorso fotografico dal titolo “Incontri”, organizzato dall’Associazione Lisorot. Al termine delle premiazioni si svolgerà l’inaugurazione della Fiera di San Martino e la visita agli stand. Dalle 14,30 in programma degustazioni guidate a numero chiuso del formaggio Murazzano, in collaborazione con il concorso di tutela e Onaf. Per le norme anti Covid, l’accesso alla fiera, alle degustazioni e al Museo saranno consentite solamente ai possessori di Green pass in corso di validità. Info: http://paroldoaltralanga.com/eventi

Domenica 14 novembre appuntamento con l’Asta Mondiale del Tartufo nel Castello di Grinzane Cavour. Tra le mura del maniero saranno mandati all’incanto lotti straordinari di Tartufo Bianco d’Alba, in abbinamento ai grandi formati dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. A dare ulteriore valore all’evento, grazie alla Fondazione Crc Donare quest’anno verrà assegnato al miglior offerente l’ultimo lotto dell’Asta “Barolo en Primeur”: il filantropo più generoso potrà così portare a casa la barrique di nebbiolo numero quindici, dalla quale nel 2024 si ricaveranno circa 300 bottiglie di pregiato Barolo. Come sempre l’appuntamento sarà seguito in tutto il mondo, grazie allo streaming che partirà alle 13 italiane. Info: www.fieradeltartufo.it

Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con l’apertura dei padiglioni espositivi e della compravendita delle trifole e dei prodotti enogastronomici alla Maddalena. Alba Qualità e il Mercato Mondiale del Tartufo saranno aperti sia sabato 13, che domenica 14 novembre dalle 9.30 alle 19.30. In Sala Beppe Fenoglio proseguono gli show cooking “Foodies Moments”. In questo fine settimana ci sono in calendario anche due Creative Moment, che celebreranno altrettante città Creative Unesco del Brasile. Sempre in Sala Beppe Fenoglio tornerà l’appuntamento con “L’atelier della pasta”, l’analisi sensoriale del tartufo, i Wine tasting Esxperience. Prosegue il doppio appuntamento con il Mercato della Terra Slow-food (sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 20). In Piazza Risorgimento, nel corso del fine settimana, si terrà la mostra mercato Villaggio Creatori Eccellenza che vedrà protagoniste le eccellenze agroalimentari del territorio. Sempre aperto l'Alba Truffle Bimbi, un luogo di divertimento interamente pensato per bambini, senza mai tralasciare l'aspetto didattico ed educativo, in totale sicurezza. Info: www.fieradeltartufo.org

Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare in questo fine settimana su: www.langhe.net

Appuntamento a Vezza d’Alba con la Fiera Nazionale del Tarfufo di Vezza e dei Vini del Roero con un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Sabato 13 novembre alle 16 ci sarà la proiezione di un film su Van Gogh e dalle 18 musica sinoira in piazza Belvedere.Domenica 14 novembre alle 10.30 nel Salotto della Fiera presso la Confraternita di San Bernardino, ci sarà l’apertura ufficiale della rassegna e della mostra mercato del tartufo a cura di Tartufingros. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Carlin Petrini e Aldo Cazzullo, che riceverà il “Tartufo dell’Anno’. In piazza ci sarà l’esibizione del gruppo sbandieratori di San Damiano. Nel pomeriggio sono previste le presentazioni di alcuni libri e il centro del paese ospiterà il tradizionale Mercato della Fiera, la mostra mercato dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio. Nel Salone Manifestazioni sarà attivo il Punto Gastronomico. Alle ore 16 in piazza San Martino ci sarà lo spettacolo per bambini e in piazzetta Belvedere sarà proposto “Cucinare in Vr”. In piazza San Bernardo saranno a disposizione i Giochi del Tartufo.

Info e programma completo: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/xxxvii-fiera-del-tartufo-bianco-e-dei-vini-del-roero-di-vezza-dalba e www.facebook.com/amministrazionecomunalevezzadalba

A Cervere la Fiera del Porro si terrà dal 13 al 28 novembre e per osservare rigidamente le norme di sicurezza previste, ma per garantire al tempo stesso un’esperienza in linea con quelli che sono gli standard della kermesse, gli appuntamenti gastronomici si sposteranno nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Per questa edizione sono in programma 15 appuntamenti gastronomici a menu su prenotazione. Sabato 13 novembre cena inaugurale e domenica 14 settembre appuntamento con il mercato domenicale dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per coloro che non sono riusciti a prenotare: è previsto anche il servizio di asporto e i ristoranti locali proporranno un ricco menù ai porri. Info: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere

La Morra questo fine settimana celebra la festa di San Martino. Sabato 13 novembre alle 16.30 nella Chiesa San Martino omaggio musicale con violino e pianoforte e alle 18 la Messa prefestiva. Domenica 14 novembre alle 11 la Messa animata dalla corale San Martino e alle 15.30 in piazza Castello il nuovo spettacolo di teatro e giocoleria “Volar” di Bingo chiude i festeggiamenti.

Info: www.comune.lamorra.cn.it

Domenica 14 novembre dalle 8 alle 18 nella città delle Paci è prevista la manifestazione “Cherasco Natura”, una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente. Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica, un’altra dedicata al Mercato della Terra di Sloow Food. Un settore con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti sia alimentari che cosmetici per l’igiene e la bellezza; una parte con le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi.

E infine ci sarà uno svariato compartimento artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

Musica e spettacoli

“Cuneo Provincia Futura” è uno spettacolo con utilizzo di tecnologie avanzatissime che con laser, musica, luci e videoproiezioni che si svolge nelle città di Cuneo, Mondovì, Alba e Bra. Sono dieci videoinstallazioni che creano un’esperienza unica, in grado di coinvolgere grandi e bambini grazie alla Fondazione CRC la più grande mostra spettacolo a cielo aperto. L’evento espositivo, curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, è dedicato all’esplorazione delle grandi sfide del futuro: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti. Gli spettacoli sono previsti fino al 21 novembre, dal giovedì alla domenica. Info su www.spazioinnovazione.com

A Saluzzo la rassegna di teatro ragazzi "Un sipario tra cielo e terra" riparte questo fine settimana al cinema teatro Magda Olivero, in via Palazzo di Città. Domenica 14 novembre andrà in scena la Compagnia Teatro Due Mondi (Faenza) con "Le nuove avventure dei musicanti di Brema", quattro attori in scena per uno spettacolo che prende spunto dalla nota fiaba dei quattro animali aspiranti musicisti, qualcosa però cambia i loro programmi, qualcosa di più importante e di non rimandabile. Inizio alle ore 17, ma si raccomanda di arrivare con largo anticipo. Info e prenotazioni a biglietteria@melarancio.com, oppure al botteghino, che sarà aperto 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, sarà protagonista di un Festival nazionale con partenza ad Alba dal 14 novembre con tappe previste in tutta Italia. Inaugurerà la rassegna al Teatro Busca di Alba domenica 14 novembre alle 21. Il maestro eseguirà “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e leggerà e commenterà i sonetti vivaldiani che precedono l’esecuzione dei brani. Info su www.associazionetoscanini.it

Sabato 13 novembre alle 21 al Politeama di Bra andrà in scena Giobbe Covatta con il nuovo spettacolo SCOOP (Donna Sapiens) in cui vuole dimostrarci, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Info: www.turismoinbra.it

La rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati dal

Alba Music Festival con la direzione artistica di Giuseppe Nova prosegue nella Chiesa

di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Domenica 14 novembre alle 11 si esibirà la pianista Sandra Landini accompagnata dal quintetto d’archi “Akedon Quintet”.

Nel corso del concerto saranno eseguite musiche di Mozart e Chopin. Info, modalità di prenotazione, prevendita e ingresso al concerto su: www.albamusicfestival.com

Sabato 13 novembre nell’auditorium Merula a Roreto di Cherasco alle ore 16.30 è in programma un tributo ad uno dei fenomeni musicali più amati della scena rock mondiale: i Queen. Protagonisti dello spettacolo saranno i "FarRock - Queen Tribute Band". I cinque componenti della Band si ispirano agli innumerevoli live dei Queen per elaborare un proprio repertorio e spettacolo di rievocazione della famosa band britannica. L’accesso all’arena dei concerti è libero e gratuito, ma in ossequio alle norme anti covid è necessario il green pass in corso di validità.

Info: www.merula.com

Il Laboratorio di Resistenza Permanente, organizzato dalla Fondazione Mirafiore,

nell’auditorium Fontanafredda a Serralunga d’Alba prosegue la sua programmazione.

Sabato 13 novembre alle ore 18.30 è in calendario “Danzare nella tempesta” con la virologa

Antonella Viola. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione

sul sito www.fondazionemirafiore.it, fino ad esaurimento dei posti. Sulla stessa

pagina sarà possibile seguire lo streaming dell’incontro.

A Savigliano domenica 14 novembre per l'edizione 2021 dei “Concerti della domenica - Aperitivi in musica “a Palazzo Taffini alle 10.50 è in programma il terzo appuntamento, che proporrà il recital "L'infinito... Leopardi, Chopin". Negli anni è stato mantenuto l’identico format della rassegna: quattro eventi, un’ora di ascolto con artisti provenienti da ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto con vini selezionati.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi. Obbligo di green pass per l’accesso.

A Mondovì Il 14 novembre appuntamento con il bel canto nel consueto appuntamento del Festival con l’Accademia di arte lirica di Osimo al Circolo Sociale di Lettura dove si esibiranno tre giovani promesse della scuola in un galà di arie d’opera, accompagnati al pianoforte da Alessandro Benigni. I cantanti saranno il soprano Zuzanna Klemanska, il mezzo soprano Nutsa Zakaidze e il baritono Matteo Torcaso. Si potranno ascoltare pagine di Antonio Salieri, Ludwig Van Beethoven, Gioacchino Rossini e Franz Schubert. Come di consueto, si incomincerà alle 10.30, con una breve introduzione tenuta dal direttore De Vivo. Tutti i concerti sono accessibili gratuitamente, ma è obbligatorio il possesso del green pass, come da disposizioni di legge. Info: www.linuscultura.com

Sabato 13 novembre a Centallo è in programma uno dei concerti d’organo, organizzati

dalla parrocchia con il direttore artistico Luca Rosso. Appuntamento alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista con l’organista Stefano Marino per il 7° concerto “In memoriam” del maestro Massimo Nosetti. In programma brani di Bach, Haendel, Piernè, Bedard e dello stesso Nosetti.

Prenotazione consigliata, info e locandina: www.facebook.com/Parrocchia-San-Giovanni-Battista-Centallo

Appuntamenti vari

A Cuneo è in programma la Straconi 2021 che si svolgerà da sabato 13 a domenica 21 novembre, sempre all’insegna della solidarietà. Tutti coloro che si sono iscritti potranno effettuare la camminata nel tratto del percorso presso il Parco Fluviale Lungo Gesso che sarà allestito con striscioni, tabelloni e totem, mentre i partecipanti dotati di pettorale ufficiale saranno fotografati da membri dell’organizzazione, presenti nei nove giorni dell’evento dalle 10.00 alle 16.00. Saranno posizionate due postazioni di controllo, all’inizio e al termine del percorso nel parco, dove si eseguirà la punzonatura dei pettorali Stracôni. Al momento della seconda punzonatura presso le postazioni del parco verranno distribuiti eventuali omaggi offerti dagli sponsor. Il percorso di 6,8 ha come punto di partenza Piazza Galimberti, prosegue lungo Corso Nizza, Corso Brunet, Viale degli Angeli, Calà Gino Giordanengo, Parco Fluviale Lungo Gesso, Via Parco della Gioventù, Casa del Fiume, Via Porta Mondovì, Ascensore inclinato o stradina adiacente, Corso Marconi, Rondò Garibaldi, Corso Garibaldi con arrivo a Piazza Galimberti.

Info: www.straconi.it

A Fossano ogni sabato e domenica è possibile partecipare a visite guidate per scoprire il castello degli Acaja, maestosa costruzione risalente al XIV secolo, che domina il centro

storico ed è diventata il simbolo di Fossano. Le aperture sono alle 11, alle 15 e alle 16.30.

Info: www.visitfossano.it

Questo fine settimana il MUDI, Museo Diocesano di Alba, sarà aperto il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30 e al mattino, dalle 10.00 alle 13.00. Il MUDI offre il kit didattico “Esploratori del tempo” ai bambini che vorranno mettersi in gioco e scoprire il museo nei panni di “piccoli esploratori”. seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno esplorare i sotterranei della Cattedrale di Alba e trovare i tesori custoditi al Museo Diocesano. Sabato 13 novembre sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario. Sono due turni di visita: alle 15.00 e alle 17.00. L’accesso è consentito previa presentazione del green pass. Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba

Sabato 13 novembre dalle 15 alle 19 la Touta Kebennates, gruppo storico celto-ligure dell’associazione Flamulasca, festeggerà l’antica festa celtica di Samonios a Chiusa di Pesio.

Durante l’evento il pubblico potrà fare un vero e proprio viaggio nel tempo rivivendo la tipica atmosfera della festività del Capodanno Celtico così come veniva festeggiato dalle popolazioni dell’Età del Ferro, potrà vedere attività e scene di vita quotidiana dell’epoca, cimentarsi nelle attività didattiche, assistere alla Cerimonia di Samonios, informarsi sulla religione, la ritualità e il calendario celtico. L’evento si terrà nel giardino alberato della Scuola Elementare.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Mondovì domenica 14 novembre appuntamento con "MondovìVola", una delle giornate dedicate al mondo del volo e delle mongolfiere, simbolo della città. Durante la giornata, meteo permettendo, saranno possibili su Piazzale Ellero voli vincolati, visite alla mostra "Macchine volanti” e al Balloon theater, tour guidati alla città e letture sceniche per bambini.

Tutte le attività previste saranno accessibili solo su prenotazione e in piccoli gruppi sempre accompagnati. Per la partecipazione alle attività è richiesto il possesso di green pass.

Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-balloon-experience-voli-vincolati-gratuiti

A Cuneo è in programma la Straconi 2021 che si svolgerà da sabato 13 a domenica 21 novembre, sempre all’insegna della solidarietà. Tutti coloro che si sono iscritti potranno effettuare la camminata nel tratto del percorso presso il Parco Fluviale Lungo Gesso che sarà allestito con striscioni, tabelloni e totem, mentre i partecipanti dotati di pettorale ufficiale saranno fotografati da membri dell’organizzazione, presenti nei nove giorni dell’evento dalle 10.00 alle 16.00. Saranno posizionate due postazioni di controllo, all’inizio e al termine del percorso nel parco, dove si eseguirà la punzonatura dei pettorali Stracôni. Al momento della seconda punzonatura presso le postazioni del parco verranno distribuiti eventuali omaggi offerti dagli sponsor. Il percorso di 6,8 ha come punto di partenza Piazza Galimberti, prosegue lungo Corso Nizza, Corso Brunet, Viale degli Angeli, Calà Gino Giordanengo, Parco Fluviale Lungo Gesso, Via Parco della Gioventù, Casa del Fiume, Via Porta Mondovì, Ascensore inclinato o stradina adiacente, Corso Marconi, Rondò Garibaldi, Corso Garibaldi con arrivo a Piazza Galimberti.

Info: www.straconi.it

A Fossano ogni sabato e domenica è possibile partecipare a visite guidate per scoprire il castello degli Acaja, maestosa costruzione risalente al XIV secolo, che domina il centro

storico ed è diventata il simbolo di Fossano. Le aperture sono alle 11, alle 15 e alle 16.30.

Info: www.visitfossano.it

Questo fine settimana il MUDI, Museo Diocesano di Alba, sarà aperto il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30 e al mattino, dalle 10.00 alle 13.00. Il MUDI offre il kit didattico “Esploratori del tempo” ai bambini che vorranno mettersi in gioco e scoprire il museo nei panni di “piccoli esploratori”. seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno esplorare i sotterranei della Cattedrale di Alba e trovare i tesori custoditi al Museo Diocesano. Sabato 13 novembre sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario. Sono due turni di visita: alle 15.00 e alle 17.00. L’accesso è consentito previa presentazione del green pass. Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba

Sabato 13 novembre dalle 15 alle 19 la Touta Kebennates, gruppo storico celto-ligure dell’associazione Flamulasca, festeggerà l’antica festa celtica di Samonios a Chiusa di Pesio.

Durante l’evento il pubblico potrà fare un vero e proprio viaggio nel tempo rivivendo la tipica atmosfera della festività del Capodanno Celtico così come veniva festeggiato dalle popolazioni dell’Età del Ferro, potrà vedere attività e scene di vita quotidiana dell’epoca, cimentarsi nelle attività didattiche, assistere alla Cerimonia di Samonios, informarsi sulla religione, la ritualità e il calendario celtico. L’evento si terrà nel giardino alberato della Scuola Elementare.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Mondovì domenica 14 novembre appuntamento con "MondovìVola", una delle giornate dedicate al mondo del volo e delle mongolfiere, simbolo della città. Durante la giornata, meteo permettendo, saranno possibili su Piazzale Ellero voli vincolati, visite alla mostra "Macchine volanti” e al Balloon theater, tour guidati alla città e letture sceniche per bambini.

Tutte le attività previste saranno accessibili solo su prenotazione e in piccoli gruppi sempre accompagnati. Per la partecipazione alle attività è richiesto il possesso di green pass.

Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-balloon-experience-voli-vincolati-gratuiti