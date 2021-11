Lilumania: i Trelilu lanciano l'album del trentennale in conferenza a Cuneo, tra inediti ed evergreen

Animata presentazione oggi a Cuneo, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, dei 30 anni dei Trelilu. Un traguardo che verrà festeggiato con l’album numero 18, “Lilumania”.



Ospiti della Fondazione CRC che compie a sua volta trent’anni. “Siamo coetanei. Grazie perché fate divertire ma fate anche cultura”, ha detto il vice presidente Ezio Raviola.



“Buon compleanno. È vero, siete coetanei della Fondazione. Ci avete fatto divertire tutti e due in questi trent’anni”, ha scherzato il sindaco Federico Borgna. “Avete valorizzato le nostre radici. Grazie”.



Anche Giovanni Cappa presidente della Banca Alpi Marittime ha voluto ringraziare i Trelilu. “Qualcuno di loro è stato anche nostro dipendente. Noi siamo una banca locale e loro portano avanti la tradizione locale”. Presente Paolo Bongioanni per la Regione, dove ci sarà una tappa, oltre ad Alba, della presentazione dell’album del trentennale.



Ancora, gli auguri dell’assessore Luca Robaldo di Mondovì e di Rocco Pulitanò dell’Atl del Cuneese.



Inizierà presto le tournée Lilumania: arriveranno la musica, la verve, la comicità e quel dialetto maccheronico che alla fine capiscono tutti, dalla Valle d’Aosta alla Liguria.



Nel nuovo cd (previste subito 500 copie) e sulle piattaforme digitali si potranno ascoltare 11 inediti e 4 evergreen rivisitati. In conferenza hanno fatto ascoltare un inedito dedicato al balon e uno dedicato alla pandemia, “Caro amico ti schivo…”. E poi temi fortemente piemontesi e locali, con la verve che li ha resi famosissimi e amatissimi in Granda e non solo.



Con l’uscita dell’album è stata anche prevista la distribuzione di un disco in vinile, un modo per far riassaporare ai fan il piacere del solco, stuzzicando anche la fantasia in vista del Natale.



Nell’occasione i vulcanici “Lilu” hanno utilizzato anche originali (e improbabili) strumenti a corda e a percussione ideati e costruiti con le loro mani. Ascoltare per credere.



La regia è del fonico Carlo Miori, già collaboratore di Renato Zero, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro. Illustri le collaborazioni artistiche, con musicisti del calibro di Gilson Silveira (percussioni), Maria Teresa Milano (voce) e Gioele Barbero (bassotuba). In studio, inoltre, due videomaker hanno realizzato un making of, documentario che narra le fasi diproduzione con i retroscena delle giornate di registrazione. Il lavoro sarà disponibile sul web per promuovere il disco e per mostrare ai fan il “work in progress”.



Un progetto grafico accattivante catturerà poi l’attenzione degli appassionati del gruppo cuneese, mentre un gadget della serie ”Mai più senza”, realizzato per l’occasione e griffato “Trelilu”, accompagnerà il lavoro discografico.