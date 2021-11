Oggi è il giorno d'avvio dell'inedita Straconi: 16.500 iscritti per nove giorni

Il gran giorno, finalmente, è arrivato.

Oggi ritorna, seppur in forma rivisitata, la Stracôni permettendo così ai 16.500 iscritti di poter ‘gustare’ la bellezza delle vie di Cuneo ed in particolare i colori ed i profumi autunnali sprigionati dal Parco Fluviale Gesso Stura.

Ricordiamo che il percorso, pur sviluppandosi per 6,8 km, sarà personalizzato solamente nel tratto relativo al Parco Fluviale Gesso al fondo della discesa Gino Girodengo (altezza santuario Madonna degli Angeli) e il Parco della Gioventù – presso la Casa del fiume; infatti, in tale tratto, l’inizio ed la fine saranno presenziati dal personale del Comitato organizzatore che provvederà ad effettuare le punzonature dei pettorali, distribuzione di ulteriori gadget e, non ultimo, scattare fotografie per partecipare al tradizionale “Gioco Stracôni/La Guida’ ed un inedito concorso fotografico che premierà le 50 foto più originali.

Tale presenza sarà garantita dalle ore 10 alle ore 16 per 9 (nove) giorni , vale a dire, da oggi (13 novembre 2021) sino a domenica 21 novembre; in caso di pioggia, però, tale presenza non sarà garantita poiché il transito nella parte sterrata diventa difficoltoso per grandi e piccini.

Si ricorda a tutti gli iscritti di leggere attentamente anche le importanti informazioni riportate sul retro del pettorale che esplicano quanto sopra accennato.

Numerose le società sportive e le scuole che hanno effettuato le iscrizioni per partecipare alla speciale classifica che vede la distribuzione dei contributi che in totale ammontano alla cifra di 82.500 euro (in allegato la classifica)