È realtà: a Bra nasce AbBRAcciAMO, un’associazione con vocazione alla solidarietà

Con le temperature che si abbassano, i cuori dei braidesi si scaldano. È il caso di un gruppo collaudato di volontari, che lo scorso 3 novembre hanno dato vita all’associazione di promozione sociale AbBRAcciAMO.

L’iniziativa è fedele al nome impresso sullo stemma che riporta una Zizzola stilizzata e si concentra sul fronte della solidarietà, attraverso esempi di cittadinanza attiva. «In un momento in cui fare, incontrarsi, creare è difficile c’è chi ci crede ancora», spiegano i sette soci fondatori Davide Milanesio, Marina Tibaldi, Roberto Verdoia, Elda Delpiano, Alberto Messa, Dario Grosso e Stefano Milanesio.

Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa, è di avere cura delle altre persone: «L’obiettivo di questa associazione - aggiungono i volontari - è quello di creare eventi a scopo benefico. In passato questo gruppo ha partecipato al Motor Fest distribuendo panini alla salsiccia, raccogliendo fondi da destinare a don Max del Burkina Faso, ha organizzato la prima cena benefica presso i salesiani e un torneo di burraco con apericena sull’Ala devolvendo i fondi a ‘SOS Bra chiama Bra’, ha permesso di installare un defibrillatore in città, ha organizzato cioccolata e panettone per le vie di Bra con le offerte destinate alla confraternita dei Battuti Bianchi, ha portato canti, risate e compagnia sia a Natale che a Carnevale agli ospiti della casa di riposo del Cottolengo».

Ed ora eccoli tornati, pronti a lavorare sodo per riuscire nell’intento di organizzare altri eventi memorabili: «Esistono tanti modi per fare beneficenza. Noi vogliamo creare sinergia con le associazioni già presenti, perché insieme si può fare di più. Questa realtà associativa desidera creare armonia tra le persone, creare momenti di gioia, aiutando chi non ha questa fortuna. Tutto questo per sentirci migliori, perché far del bene fa bene». Questa, è una vera e propria chiamata alle armi: chi vuole diventare socio può contattare Davide Milanesio al numero 328/7817870. E non ci sono dubbi che risponderanno in molti a questo appello.

Lo scorso 7 novembre il gruppo abBRAcciAMO si è unito alla Fidca e all’Anioc per la cerimonia di commemorazione dei Caduti. Il prossimo appuntamento di questa generosa realtà, è fissato sabato 4 dicembre con la seconda cena benefica, patrocinata dal Comune, finalizzata a sostenere i progetti della onlus 'SOS Bra chiama Bra' e dell’Istituto Salesiano, che ospiterà la manifestazione nei suoi locali di viale Rimembranze, 19.

Tutti pronti alle ore 20 per l’aperitivo e poi via alle danze con il menù preparato dalla Gastronomia Grimaldi: carne cruda, insalatina di pollo, flan di spinaci con fonduta, lasagna al forno, spezzatino di salsiccia e patate, dolce, acqua e vino, al costo di 25 euro (divertimento e chiacchiere gratis). Come dite? Volete andarci con tutta la famiglia? No problem, per i bambini l’offerta prevede pizza, bibita e dolce al prezzo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria entro il 30 novembre, perciò eccovi i contatti: Davide (328/7817870); Roberto (335/619507).

Oltre ai regali di Natale, quindi, tra i promemoria di Siri ricordiamoci di appuntare anche questa serata per aiutare chi ha più bisogno. Come il karma, anche il bene torna indietro.