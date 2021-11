Spettacolo folkloristico alla scoperta delle tradizioni e delle vecchie leggende buschesi

Domenica 28 novembre 2021 alle ore 15,30 presso il Teatro Civico di Busca andrà in scena uno spettacolo folkloristico per riscoprire il profumo della Busca d'un tempo.

Gli spettatori potranno assaporare le vecchie poesie dedicate a Busca, come quelle del Dottor Ernesto Francotto, quelle di Padre Silverio Cismondi ed ancora molte altre curiose e divertenti. Sarà pure l'occasione per poter riascoltare le vecchie leggende buschesi, già raccolte in un libro Sognare Ancora scritto da Dante Bruno nel 2017. Tutte queste ricchezze culturali locali saranno intervallate da balli folkloristici e fotografie dedicate alla cittadina buschese. A condurre lo spettacolo saranno i coniugi Cristina e Dante Bruno, che vestiranno i panni di Gianduja e Giacometta, accompagnati dal caratteristico gruppo folkloristico della Contessa 'd Mirafiur.

Il gruppo storico-folcloristico “La Contessa 'd Mirafiur e 'l so seguit” nasce nell'ottobre del 2015 a Torino. Il personaggio che identifica il gruppo è La Bela Rosin (Rosa Vercellana), una donna di origini popolane che con la sua semplice vivacità riuscì a conquistare le attenzioni del Re Vittorio Emanuele II. Fu per volere dello stesso Re che la donna fu nominata Contessa, diventando sua moglie morganatica e restandogli accanto per tutta la vita.

Il gruppo si prefigge l'obiettivo di tenere vive, con canti e balli, le tradizioni e la cultura del Piemonte dell'800. L'ingresso è libero, con obbligo del green pass e mascherina, rispettando le norme Covid in atto. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Vivi Busca e con il patrocinio della Città di Busca.