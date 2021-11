Sabato 20 novembre appuntamento a Savigliano con il workshop formativo per amministratori, dipendenti pubblici e cittadini

Dopo l’incontro tenutosi lo scorso sabato a Magliano Alpi sulla separazione delle competenze tra politica e struttura per una gestione efficace del personale in un ente pubblico, continua il Workshop formativo organizzato dalle Associazioni Insieme ed AISPA con l’appuntamento di sabato 20 novembre dalle ore 09:30 alle 12:00 presso Palazzo Taffini a Savigliano (Via Sant’Andrea n.53). Verrà trattata la gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori alla luce delle procedure e delle indicazioni del PNRR, con relatori Alessandro Sciolla, avvocato amministrativista, e Valerio Oderda, Sindaco di Racconigi e consigliere di Insieme, che ci spiega: «L’argomento di cui parleremo con l’Avv. Sciolla è di estrema importanza per una macchina amministrativa, soprattutto per quanto concerne le procedure dettate dal PNRR. L’attività sul territorio di un ente locale passa attraverso il complesso sistema del codice degli appalti oppure delle piattaforme con tanto di rotazioni dei fornitori. E’ quindi importante che gli amministratori siano consapevoli di quanto occorre fare, non solo i dipendenti della struttura pubblica».

E’ possibile iscriversi inviando una mail a segreteria@associazioneinsieme.info. La partecipazione è gratuita.