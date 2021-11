Diego Colombari e Atl insieme per la promozione del cicloturismo nel Cuneese

Diego Colombari sarà il nuovo testimonial dell’ATL per la promozione del cicloturismo nel Cuneese.

L’atleta, oro alle Paralimpiadi Tokyo 2020, entrerà a far parte della squadra dell’ATL del Cuneese affiancando le campionesse Elisa Balsamo e Marta Bassino.

“Nella mattinata di venerdì 12 novembre abbiamo iniziato la produzione di materiali foto e video per il lancio del progetto di collaborazione con Diego, che verrà presto ufficializzata con un evento dedicato.” dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.

L’immagine di Diego a bordo della sua handbike verrà affiancata a quelle di Elisa Balsamo nell’inedita cartina dei percorsi cicloturistici del Cuneese che l’ATL pubblicherà ad inizio 2022 per la distribuzione presso i principali saloni fieristici dedicati al settore.

“Siamo certi – affermano il Presidente Bernardi e il Direttore Daniela Salvestrin - che l’energia e l’attaccamento per la terra di origine di questi due atleti saranno utili per trasmettere a tutti gli appassionati l’amore per un territorio che ha davvero molto da offrire in termini di proposte outdoor. Avere campioni di questa caratura a disposizione per la promozione delle nostre offerte turistiche ci inorgoglisce. Dal canto nostro, speriamo di portare fortuna a Diego ed Elisa per le prossime sfide sportive.”

Lo shooting è stato curato dall’ATL del Cuneese e realizzato dal fotografo Danilo Ninotto e dal videomaker Daniele Castellaro.