Scherma: buoni risultati per il Club Scherma Associati di Alba

Sabato e domenica scorsa (6 e 7 novembre) un folto numero di atleti proveniente dalle due sezioni del Club Scherma Associati ha mosso la spedizione agonistica più grande della sua storia. Al di là degli ottimi risultati, visto il grande numero di esordi, la società ha portato in totale undici atleti, tra ragazzi e ragazze Under 14 nelle gare regionali e interregionali rispettivamente di Cavour (TO) e Brescia.



Per quanto riguarda la sezione albese, sabato 6 novembre si è svolta la gara regionale di Spada a Cavour. Sono 6 gli atleti CSA, 5 dei quali al loro esordio in gara.

Nelle rispettive categorie, Mia Vincis (2009), Matilde Quaglieri (2008) e Vittorio Girotti (2010 della sezione di Alba) mancano la premiazione per pochissimi punti vincendo la prima eliminazione diretta ma fermandosi al tabellone dei 16. Più sfortunati i compagni Matteo Nuzzo (2008), Federico Rabasco (2010 di Alba) e Gaia Rossi (2008), i quali, dopo un girone ben combattuto si fermano al primo

scontro diretto del tabellone dei 32. La gara di spada lascia ben sperare il CSA in un futuro pieno di soddisfazioni, vista la poca esperienza agonistica dei piccoli atleti in relazione al buon risultato.



Nel weekend la squadra di scherma più grande sul territorio ha portato il vessillo cittadino più lontano e più in alto di tutte le società schermistiche cuneesi con un grande numero di atleti, esordi e onorevoli risultati. La società ringrazia gli undici ragazzi e ragazze impegnati in gara, le loro famiglie, i maestri e gli istruttori che hanno seguito i giovanissimi atleti.



Ricordiamo che i corsi sono aperti a tutti, bambini ragazzi e adulti nella sede albese, il lunedì e il mercoledì a partire dalle 17.00 presso la palestra della Scuola media "Vida"Corso Nino Bixio 22.

