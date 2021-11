Santa Vittoria crea una mappa turistica alla scoperta di 18 installazioni in paese

Una passeggiata culturale in Santa Vittoria d'Alba alla scoperta dei tesori che rendono più interessante e accattivante il comune roerino.



Attraverso una mappa creata dall'Amministrazione comunale si possono visitare nel centro storico 18 luoghi diversi fra loro grazie a monumenti già esistenti e innovative installazioni con la firma di artisti internazionali e locali.



Le copie della nuova mappa turistica sono reperibili presso l'Ufficio Informativo di Via Statale 56.



Dal Comune spiegano "Volevamo dare al nostro paese una guida turistica, finora inesistente. Con la creazione del nuovo Punto Informativo in via Statale 56 abbiamo pensato che fosse utile progettare questa mappa illustrante i vari punti di maggior interesse del paese".



Ecco le 18 installazioni:

- Belvedere panoramico, costruito in collaborazione con otto comuni del Roero

- Lichen Bertero di Hilario Isola, progetto di arte pubblica realizzato nell'ambito del Bando Distruzione Fondazione Crc di Cuneo

- Gipsoteca di Gioachino Chiesa, ospita una mostra permanente che si rinnova con le opere dell'autore

- Cappella di San Rocco, ospita un'esposizione permanente del botanico santavittoriese Carlo Bertero. Nel giardino è visitabile l'opera d'arte pubblica dell'artista turca Seçil Yaylali, realizzata nell'ambito di Creativamente Roero

- Giardino Bertero, pertinente alla Cappella di San Rocco

- Confraternita di San Francesco, all'interno della chiesa è conservato il ciclo pittorico rinascimentale della Passione (monumento Nazionale nel 1909)

- Scalinata storica, conosciuta anticamente come via Roma, è oggi parte del percorso S4 del Roero Bike Tour e dà accesso all'anfiteatro

- Palco a vela, anfiteatro all'aperto della Confraternita di San Francesco, ospita eventi musicali e culturali

- Botanica emoziozionale di Seçil Yaylali, opera d'arte pubblica realizzata nell'ambito di Creativamente Roero

- Parrocchia di Santa Maria Assunta, dove è conservato il dipinto attribuito alla scuola del Macrino raffigurante la Madonna col Bambino incoronata da due Angeli: San Francesco d'Assisi e Santa Vittoria

- Castello, con la caratteristica torre, parte del complesso bastionato del XII secolo. Oggi importante polo ricettivo

- Torre Campanaria, fu eretta nella seconda metà del '400 a difesa della porta del Monte

- Percorso di San Cristoforo, tracciato ciclopedonale di circa 12 km tra vigneti e panorami mozzafiato

- Area archeologica del Turriglio, antico ed enigmatico monumento simbolo della grandezza dell'antica Roma

- Pilone di Santa Vittoria, ricostruito nel 1915, a ricordo della protezione della santa in occasione della prima guerra mondiale

- Chiesa Parrocchiale di Santa Paola, costruita a inizio 900 dalla direzione della Cinzano su proposta del presidente Comm. Alberto Marone e consorte Donna Paola

- Diageo, ex cantine Cinzano. Scavate nel tufo della collina hanno conservato milioni di bottiglie di spumante ed ispirato il romanzo "Il segreto di Santa Vittoria" di R. Crichton e l'omonimo film

- Pilone della valle. A base circolare con tre lunette e tettuccio conico. Il rifacimento attuale su incarico del Lions Club Canale-Roero è stato affidato al maestro guarenese Dino Pasquero