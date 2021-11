Gli studenti del Denina sulle tracce di Dante per presentare le pergamene di Verzuolo

Ha preso vita il progetto "Sulle tracce di Dante" finanziato dal bando “Educazione alla Bellezza” della Fondazione CRCuneo e promosso dalla prof.ssa Marengo due anni fa per l'Istituto Denina Pellico Rivoira.

Il progetto era stato approvato ma congelato causa Covid. Ripreso a settembre di quest'anno, ha come scopo quello di mettere in luce i preziosi frammenti danteschi conservati nell'archivio comunale di Verzuolo e di farli conoscere alle scuole e alla popolazione del territorio.

Il progetto coinvolge i vari indirizzi dell'Istituto Denina Pellico Rivoira: il settore elettrotecnico, quello informatico, il corso legno, i corsi di letteratura italiana di tutte e tre le sedi e tutta la parte sociale e di accoglienza. Il primo step, appena conclusosi, è stato il corso tenuto in due lezioni dalla docente Giulia Marengo, che ha studiato i frammenti nella tesi di laurea triennale e in quella magistrale, e dalla dottoressa Beatrice Spampinato, storica dell'arte e curatrice di mostre. Nello specifico, durante il primo incontro, sono stati approfonditi dalla professoressa Marengo il contenuto e la storia delle pergamene verzuolesi in cui sono trascritte parti degli ultimi canti del Purgatorio e sono state introdotte nozioni di codicologia e di paleografia.

Gli studenti hanno potuto approcciarsi all'analisi della Commedia, un testo che studiano in terza e in quarta, da un punto di vista più pratico, contestualizzandola nel periodo storico in cui è stata scritta. Interessante sapere che la maggior parte delle Cantiche sono state scritte in littera textualis e in cancelleresca su pergamena, molto costosa, e fascicolate in quaderni in prevalenza di taglia medio-piccola (fra i trentadue e i quarantanove cm) con impaginazione su due colonne.

La prof. Marengo continua spiegando che, nel dettaglio, i frammenti di Verzuolo rispecchiano queste caratteristiche (sono visibili i segni dei bulbi piliferi dell'animale sulla pergamena) e trattano parti del Purgatorio: particolari le terzine in cui Guido Guinizzelli si presenta nel canto XXVI o in cui Dante adotta l'espressione Dolce Stil Novo nel XXIV.

I frammenti verzuolesi, probabilmente un relitto di una pergamena arrivata d'oltralpe o custodita dai Domenicani e utilizzata per delle letture dantesche nel Marchesato di Saluzzo, hanno una storia travagliata: alla fine dell'Ottocento il farmacista di Verzuolo, Savio, scopre che il libro degli ordinati era stato foderato nel 1603 con una pergamena su cui erano riportate terzine dantesche e tra il 1922 e 1936, anno della morte del farmacista, si scopre che era stato foderato con pergamene dantesche anche il libro dei Conti del comune risalente allo stesso anno.

La seconda scoperta è casuale: Giovanni Fissore chiede alla comunità scientifica di Torino che li aveva analizzati la restituzione dei frammenti, li fotografa e raccoglie le immagini in un libercolo, oggi custodito dalla Biblioteca di Cuneo. Nelle foto i frammenti sono doppi.

La comunità scientifica rimane all’oscuro di questo fatto fino al 1992, anno in cui l’Associazione Culturale Verzuolese riesamina i codici e scopre che sono quattro le pergamene e non due. Viene così realizzato un primo studio dei frammenti nella loro interezza dai professori Adriana Muncinelli e Paolo Pezzano, proseguito poi dalla professoressa Marengo nelle sue Tesi di Laurea. In occasione del centenario dalla morte di Dante, il Comune di Verzuolo ha realizzato un cortometraggio che racconta la storia dei Frammenti. Nella seconda lezione del primo step la docente Beatrice Spampinato ha parlato di fruizione dei beni culturali e di museografia. L'osservazione di immagini fotografiche di alcune esposizioni selezionate ha consentito di guidare gli studenti attraverso un'analisi critica degli allestimenti.

A partire dalle casistiche considerate e da un discorso teorico più generale, sono state formulate delle considerazioni pratiche riguardanti il progetto espositivo a cui gli studenti si apprestano a lavorare.

E' stato lasciato del materiale di approfondimento agli insegnanti di ciascuna classe partecipante che dovrà produrre una breve cartella di testo su un un particolare argomento trattato.

Le cartelle saranno la base dei pannelli esplicativi della mostra Sulle tracce di Dante, che si realizzerà nel mese di febbraio presso il Comune di Verzuolo e grazie alla quale verrà resa fruibile al pubblico la visione dei frammenti membranacei corredati dalle spiegazioni didattiche. Concluderà il progetto un corso di lettura espressiva di 10 incontri a cura di Voci Erranti che terminerà con una rappresentazione nel centro storico di Saluzzo.