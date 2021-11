Quale futuro per il Santa Croce, con il nuovo ospedale unico al Carle? Il Comune chiede aiuto ai Comitati di Quartiere

Torna riunirsi dopo due mesi di pausa la commissione temporanea speciale della città di Cuneo: nella sua terza incarnazione - ufficializzata lo scorso marzo - , il tavolo di lavoro ha il preciso compito di immaginare una nuova destinazione d'uso per l'attuale ospedale Santa Croce una volta realizzato il nuovo ospedale unico della città nella zona dell'attuale Carle.



Un appuntamento importante, che vedrà un momento di condivisione con i Comitati di Quartiere: una delle rimostranze che più si sono fatte insistenti, in questi anni di lavoro rispetto al progetto del nuovo ospedale unico, ha riguardato proprio la scarsità di coinvolgimento dei rappresentanti dei residenti. Nell'ultimo incontro i consiglieri hanno incontrato i nuovi vertici di ASL Cn1 e ASO Santa Croce e Carle, oltre all'assessore regionale Luigi Genesio Icardi.



Questo e altri dubbi in merito ai lavori della commissione stessa - e alla scelta sull'ubicazione del nuovo ospedale unico - hanno portato negli scorsi mesi i consiglieri Ugo Sturlese e "Beppe" Lauria a chiamarsi fuori da questa terza versione della commissione.



Appuntamento martedì 16 novembre alle 18.