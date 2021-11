Lo fermano con qualche grammo di stupefacente, in casa ne ha un etto: nei guai minorenne di Govone

La pattuglia della stazione Carabinieri di Govone, impegnata in attività di perlustrazione nel corso della scorsa notte, ha controllato un minorenne italiano trovandolo in possesso di alcuni grammi di stupefacente, di un grinder e di un coltellino a serramanico.

La pattuglia ha quindi proceduto con la perquisizione al domicilio del ragazzo. Qui sono stati trovati hashish e marijuana per un totale di 100 grammi di sostanza, oltre ad un bilancino, altri 3 coltellini serramanico ed un altro grinder.

Il ragazzo è stato denunciato alla Procura dei minori presso il tribunale di Torino per detenzione ai fini di spaccio e per porto abusivo di arma bianca. L’attività di controllo promossa nella serata rientra in un più ampio programma di controlli volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio.