Criptovalute: l'attenzione degli investitori resta alta per il Bitcoin

Nel 2009 i Bitcoin scatenarono rivoluzione nel mondo del trading online. Nel giro di poche settimane, il valore della criptovaluta ideata da un hacker tutt’ora sconosciuto (nessuno sa chi si celi dietri il nickname “SatoshiNakamoto”) crebbe a dismisura, generando una vera e propria fortuna nei portafogli dei trader che ci avevano creduto. Oggi, oltre dieci anni dopo, il panorama finanziario è ovviamente molto cambiato e, anche a livello di criptovalute, i mercati si sono arricchiti di tanti player decisamente interessanti. Ciononostante, Bitcoin ha comunque mantenuto un ruolo di grandissimo rilievo, tant’è che diversi analisti continuano a considerarlo una specie di “oro digitale”, destinato a generare rendimenti più che elevati anche nel futuro prossimo.

Innanzitutto, il primo passo da fare è quello di conoscere le diverse modalità per comprare questa moneta virtuale. A tal proposito, per capire come acquistare Bitcoin è possibile visitare il portale Comprarebitcoin.net,che illustra anche quali sono le migliori piattaforme a cui affidarsi per investire in questo crypto token.

Se per alcuni la compravendita diretta di crypto potrebbe rivelarsi la strategia più adeguata, altri profili potrebbero trarre un maggiore vantaggio da forme di investimento alternative, come ad esempio i Contratti Per Differenza. Detto questo, prima di entrare nel merito delle specifiche del Bitcoin, sarà sicuramente utile spiegare in maniera più chiara cosa voglia dire effettivamente la parola “criptovaluta”.

Una valuta digitale e protetta

Il prefisso “cripto” fa riferimento diretto alla “crittografia”, una particolare tecnologia che consente di occultare (e quindi di proteggere) tante diverse tipologie di bene e/o di messaggio. La criptovaluta è dunque una valuta nascosta: una valuta che risulterà semplicemente inaccessibile a tutti coloro che non siano forniti della giusta password. A ciò si aggiunga che la criptovaluta è anche una valuta esclusivamente digitale: ciò vuol dire che non solo non viene emessa dalle zecche, ma che proprio non esiste all’interno del mondo fisico.

Un trader interessato a trattare le crypto non ha dunque altra scelta che ricorrere a vie telematiche, quindi a broker, piattaforme, siti, app e via dicendo. Bitcoin è una criptovaluta a tutti gli effetti, o meglio è un sistema di pagamento digitale protetto, basato su un’ulteriore tecnologia nota col nome di “Blockchain”: la parola blockchain fa a sua volta riferimento a tutta una serie di tecniche che tutelano e al tempo stesso facilitano la registrazione, la transazione e il tracciamento di asset.

Detto questo, l’aspetto più importante da considerare quando si parla di Bitcoin (e, più in generale, di valuta digitale) è il suo elevatissimo livello di volatilità: il prezzo dei BTC può infatti schizzare alle stelle da un momento all’altro e, al tempo stesso, può letteralmente colare a picco. Questo andamento da montagne russe è reso possibile da un presupposto fondamentale del mondo crypto: il valore di queste valute infatti viene stabilito soltanto dai loro creatori, senza rispondere a regole o enti esterni e assecondando soprattutto la legge della domanda e dell’offerta.

Un nuovo boom del bitcoin

Dopo qualche anno all’insegna di prestazioni meno positive, Bitcoin ha iniziato una nuova marcia trionfale più o meno a partire dal 2019. Da allora la crypto più famosa di sempre ha infranto record su record, catalizzando nuovamente l’attenzione degli investitori: ha centrato una capitalizzazione azionaria da 154 miliardi di dollari, ha raggiunto la parità col dollaro sul Tether e, nell’aprile 2021, ha raggiunto una quotazione da ben 60.000 dollari.

Ecco dunque spiegato come mai la compravendita diretta di BTC sia un’attività non proprio alla portata di tutti. Per fortuna però esistono tanti altri modi per investire in criptovaluta e uno di questi sono i sopracitati Contratti Per Differenza, anche noti con l’acronimo CFD: degli strumenti finanziari che permettono al trader si siglare un contratto che ha il valore di un asset specifico (nel nostro caso il Bitcoin), senza che però si debba impegnare nel suo acquisto diretto.