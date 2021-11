Alla Fiera di San Martino di Paroldo consegnati il riconoscimento del “Mantello”

A Paroldo l’estate di San Martino non si è fatta vedere, ma il brutto tempo non ha fermato la consegna dei Mantelli e del “Premio Palodium alla cultura”, nell’ambito della tradizionale fiera del piccolo paese alle porte delle Langhe.

Hanno ricevuto il Mantello Massimo Gula - veterinario dell’ASLCN1, componente del Consiglio d’indirizzo della Fondazione CRC - per il suo impegno costante a favore delle piccole comunità, sempre presente e perfetto conoscitore dei problemi locali.

Liliana Muratore - ex sindaco di Paroldo, assessore e consigliere comunale, attiva nella Proloco e in tutte le iniziative culturali, grande collaboratrice per le iniziative della Parrocchia. Pur non essendo nativa di Paroldo, si è integrata perfettamente nel tessuto sociale del paese assieme al marito Piero Ghiglia.

Il personale socio-sanitario della residenza “Maria e Pia Giavelli”, che con dedizione e abnegazione ha custodito gelosamente al riparo dal Covid gli anziani presenti in struttura: il riconoscimento va ad Anna, coordinatrice della struttura a nome di tutti i colleghi.

Il destinatario del “Premio Palodium per la cultura” per il 2021 è Alice Filippi, attrice, regista, sceneggiatrice, residente a Mondovì. La regista non ha potuto intervenire, l’amministrazione comunale le consegnerà il premio in un secondo momento.