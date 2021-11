Appuntamenti per questa domenica di novembre

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni.



Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it.



Sagre autunnali, fiere ed enogastronomia

Questa domenica, 14 novembre, appuntamento con l’Asta Mondiale del Tartufo nel Castello di Grinzane Cavour. Tra le mura del maniero saranno mandati all’incanto lotti straordinari di Tartufo Bianco d’Alba, in abbinamento ai grandi formati dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. A dare ulteriore valore all’evento, grazie alla Fondazione Crc Donare quest’anno verrà assegnato al miglior offerente l’ultimo lotto dell’Asta “Barolo en Primeur”: il filantropo più generoso potrà così portare a casa la barrique di nebbiolo numero quindici, dalla quale nel 2024 si ricaveranno circa 300 bottiglie di pregiato Barolo. Come sempre l’appuntamento sarà seguito in tutto il mondo, grazie allo streaming che partirà alle 13 italiane. Info: www.fieradeltartufo.it



Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con l’apertura dei padiglioni espositivi e della compravendita delle trifole e dei prodotti enogastronomici alla Maddalena. Alba Qualità e il Mercato Mondiale del Tartufo saranno aperti anche oggi, domenica 14 novembre. In Sala Beppe Fenoglio proseguono gli show cooking “Foodies Moments”. In questo fine settimana ci sono in calendario anche due Creative Moment, che celebreranno altrettante città Creative Unesco del Brasile. Sempre in Sala Beppe Fenoglio tornerà l’appuntamento con “L’atelier della pasta”, l’analisi sensoriale del tartufo, i Wine tasting Esxperience. Prosegue l’appuntamento con il Mercato della Terra Slow-food dalle 9 alle 20. In Piazza Risorgimento si terrà la mostra mercato Villaggio Creatori Eccellenza che vedrà protagoniste le eccellenze agroalimentari del territorio. Sempre aperto l'Alba Truffle Bimbi, un luogo di divertimento interamente pensato per bambini, senza mai tralasciare l'aspetto didattico ed educativo, in totale sicurezza. Info: www.fieradeltartufo.org

Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it



In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare questa domenica su: www.langhe.net



Appuntamento a Vezza d’Alba con la Fiera Nazionale del Tarfufo di Vezza e dei Vini del Roero con un secondo fine settimana ricco di appuntamenti. Oggi, domenica 14 novembre, alle 10.30 nel Salotto della Fiera presso la Confraternita di San Bernardino, ci sarà l’apertura ufficiale della rassegna e della mostra mercato del tartufo a cura di Tartufingros. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Carlin Petrini e Aldo Cazzullo, che riceverà il “Tartufo dell’Anno’. In piazza ci sarà l’esibizione del gruppo sbandieratori di San Damiano. Nel pomeriggio sono previste le presentazioni di alcuni libri e il centro del paese ospiterà il tradizionale Mercato della Fiera, la mostra mercato dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio. Nel Salone Manifestazioni sarà attivo il Punto Gastronomico. Alle ore 16 in piazza San Martino ci sarà lo spettacolo per bambini e in piazzetta Belvedere sarà proposto “Cucinare in Vr”. In piazza San Bernardo saranno a disposizione i Giochi del Tartufo.

Info e programma completo: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/xxxvii-fiera-del-tartufo-bianco-e-dei-vini-del-roero-di-vezza-dalba e www.facebook.com/amministrazionecomunalevezzadalba



Questo fine settimana si festeggia l’Estate di San Martino a Paroldo. La prelibata Bagna Cauda si potrà degustare solo nei locali pubblici. Oggi, domenica 14 novembre, dalle 8 alle 19 è prevista la consueta Fiera di San Martino con i prodotti tipici del territorio. Alle 10,30 il ritrovo dei Cavalieri di San Martino, a seguire la consegna del Premio Palodium per la cultura e la premiazione del concorso fotografico dal titolo “Incontri”, organizzato dall’Associazione Lisorot. Al termine delle premiazioni si svolgerà l’inaugurazione della Fiera di San Martino e la visita agli stand. Dalle 14,30 sono in programma degustazioni guidate a numero chiuso del formaggio Murazzano, in collaborazione con il concorso di tutela e Onaf. Per le norme anti Covid, l’accesso alla fiera, alle degustazioni e al Museo saranno consentite solamente ai possessori di Green pass in corso di validità. Info e aggiornamenti: paroldoaltralanga.com/eventi



A Cervere la Fiera del Porro si terrà fino al 28 novembre e per osservare rigidamente le norme di sicurezza previste, ma per garantire al tempo stesso un’esperienza in linea con quelli che sono gli standard della kermesse, gli appuntamenti gastronomici si sposteranno nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Per questa edizione sono in programma 15 appuntamenti gastronomici a menu su prenotazione. Oggi, domenica 14 settembre, appuntamento con il mercato domenicale dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per coloro che non sono riusciti a prenotare è previsto anche il servizio di asporto e i ristoranti locali proporranno un ricco menù ai porri. Info: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere



A La Morra questo fine settimana si celebra la festa di San Martino. Oggi, domenica 14 novembre, alle 11 la Messa animata dalla corale San Martino e alle 15.30 in piazza Castello il nuovo spettacolo di teatro e giocoleria “Volar” di Bingo chiude i festeggiamenti. Info: www.comune.lamorra.cn.it



Questa domenica, 14 novembre, dalle 8 alle 18 nella città delle Paci è prevista la manifestazione “Cherasco Natura”, una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente. Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica, un’altra dedicata al Mercato della Terra di Slow Food. Un settore con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti sia alimentari che cosmetici per l’igiene e la bellezza; una parte con le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi.

E infine ci sarà uno svariato compartimento artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco



A Villanova Solaro il Comune, in collaborazione con la Pro Loco organizza “El mercà ‘d San Martin” per oggi, domenica 14 novembre. Alle 9.00 è prevista l’apertura della Mostra Mercato di produttori e piccoli hobbisti dei Comuni di Octavia in piazza Vittorio Emanuele II. Il mercato sarà in via S. Gaido. L’Asilo propone in Piazza Vittorio Emanuele II: un dolce aiuto/castagnata, gara a freccette, Go-kart gratuiti per tutti in piazza Pairotti. Alle 10 la Santa Messa e alle 12 la polentata per chi ha prenotato. Alle 15.30 si potrà assistere al Concerto della Corale Papa Giovanni Paolo II presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino. Sarà anche aperta per le visite la Cappella di San Rocco. Info: www.facebook.com/prolocovillanovasolaro e www.comune.villanovasolaro.cn.it



Musica e spettacoli

La Fondazione CRC porta a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì “Cuneo Provincia Futura”, la più grande mostra spettacolo a cielo aperto. L’evento espositivo, curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, è dedicato all’esplorazione delle grandi sfide del futuro: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti. Palazzi, strade, piazze e tutto il tessuto urbano diventano così protagonisti e messaggeri di contenuti. Grazie alle più recenti e innovative proposte tecnologiche, le videoinstallazioni creano un’esperienza unica, immersiva e coinvolgente. Gli spettacoli sono previsti fino al 21 novembre, dal giovedì alla domenica. Info su: www.spazioinnovazione.com



A Saluzzo la rassegna di teatro ragazzi "Un sipario tra cielo e terra" riparte questo fine settimana al cinema teatro Magda Olivero. Oggi, domenica 14 novembre, andrà in scena la Compagnia Teatro Due Mondi (Faenza) con "Le nuove avventure dei musicanti di Brema", quattro attori in scena per uno spettacolo che prende spunto dalla nota fiaba dei quattro animali aspiranti musicisti, qualcosa però cambia i loro programmi, qualcosa di più importante e di non rimandabile. Inizio alle ore 17, ma si raccomanda di arrivare con largo anticipo. Info e prenotazioni a biglietteria@melarancio.com, oppure al botteghino, che sarà aperto 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, sarà protagonista dell’iniziativa per i giovani “La Santità Sconosciuta” con tappe previste in tutta Italia. La rassegna prende inizio con il concerto inaugurale al Teatro Busca di Alba questa domenica alle 21. Il maestro eseguirà “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e leggerà e commenterà i sonetti vivaldiani che precedono l’esecuzione dei brani. Info su www.associazionetoscanini.it



La rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati dal

Alba Music Festival con la direzione artistica di Giuseppe Nova prosegue nella Chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Oggi, domenica 14 novembre, alle 11 si esibirà la pianista Sandra Landini accompagnata dal quintetto d’archi “Akedon Quintet”.

Nel corso del concerto saranno eseguite musiche di Mozart e Chopin. Info, modalità di prenotazione, prevendita e ingresso al concerto su: www.albamusicfestival.com



A Savigliano oggi, domenica 14 novembre, per l'edizione 2021 dei “Concerti della domenica - Aperitivi in musica” a Palazzo Taffini alle 10.50 è in programma il terzo appuntamento, che proporrà il recital "L'infinito... Leopardi, Chopin". Negli anni è stato mantenuto l’identico format della rassegna: quattro eventi, un’ora di ascolto con artisti provenienti da ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto con vini selezionati.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi. Obbligo di green pass per l’accesso.



A Mondovì oggi, domenica 14 novembre, appuntamento con il bel canto con il Festival dei Giovani Musicisti Europei. Al Circolo Sociale di Lettura si esibiranno tre giovani promesse della scuola in un galà di arie d’opera, accompagnati al pianoforte da Alessandro Benigni. I cantanti saranno il soprano Zuzanna Klemanska, il mezzo soprano Nutsa Zakaidze e il baritono Matteo Torcaso. Si potranno ascoltare pagine di Antonio Salieri, Ludwig Van Beethoven, Gioacchino Rossini e Franz Schubert. Inizio alle 10.30, con una breve introduzione tenuta dal direttore De Vivo. Tutti i concerti sono accessibili gratuitamente, ma è obbligatorio il possesso del green pass, come da disposizioni di legge. Info: www.linuscultura.com



A Pontechianale oggi, domenica 14 novembre, dalle 14.30, è in programma un concerto gratuito di musica occitana con Sergio Berardo e Roby Avena al rifugio Alevè. Ingresso libero. Pranzo a 25 euro (bevande escluse), prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/rifugioalevepontechianale



Appuntamenti vari

A Cuneo è in programma la Straconi 2021, manifestazione storica all’insegna della solidarietà, che si svolgerà con una nuova modalità fino a domenica 21 novembre. Tutti coloro che sono iscritti potranno effettuare la camminata nel tratto del percorso presso il Parco Fluviale Lungo Gesso che sarà allestito con striscioni, tabelloni e totem, mentre i partecipanti dotati di pettorale ufficiale saranno fotografati da membri dell’organizzazione, presenti nei nove giorni dell’evento dalle 10.00 alle 16.00. Saranno posizionate due postazioni di controllo, all’inizio e al termine del percorso nel parco, dove si eseguirà la punzonatura dei pettorali. Al momento della seconda punzonatura presso le postazioni del parco verranno distribuiti eventuali omaggi offerti dagli sponsor. Il percorso di 6,8 km ha come punto di partenza Piazza Galimberti, prosegue lungo Corso Nizza, Corso Brunet, Viale degli Angeli, Calà Gino Giordanengo, Parco Fluviale Lungo Gesso, Via Parco della Gioventù, Casa del Fiume, Via Porta Mondovì, Ascensore inclinato o stradina adiacente, Corso Marconi, Rondò Garibaldi, Corso Garibaldi con arrivo a Piazza Galimberti.

Info: www.straconi.it



A Fossano anche questa domenica è possibile partecipare a visite guidate per scoprire il castello degli Acaja, maestosa costruzione risalente al XIV secolo, che domina il centro storico ed è il simbolo di Fossano. Le aperture sono alle 11, alle 15 e alle 16.30. Info: www.visitfossano.it



Questo fine settimana il MUDI, Museo Diocesano di Alba, sarà aperto anche oggi dalle 14.30 alle 18.30 e al mattino, dalle 10.00 alle 13.00. Il MUDI offre il kit didattico “Esploratori del tempo” ai bambini che vorranno mettersi in gioco e scoprire il museo nei panni di “piccoli esploratori”. Seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno esplorare i sotterranei della Cattedrale di Alba e trovare i tesori custoditi al Museo Diocesano. L’accesso è consentito previa presentazione del green pass. Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it e www.facebook.com/museo.alba



A Mondovì la mostra “Giocare a regola d’arte”, inaugurata al Museo della Ceramica ha come tema il gioco: strumento educativo, di aggregazione, ma anche opera d’arte e testimone di vita e memoria. La mostra si articola in sei sezioni: il gioco come mezzo per tramandare la memoria (Matilde e l’ospedale delle bambole), il gioco di tornare bambini (la piazza di Mondovì e le bimbe di Margherita Grasselli), “arte o gioco? entrambi!”, il gioco per diventare grandi, il gioco semplice e la stanza dei giochi (il gioco degli adulti). Tra i temi specifici: Topolino, Pinocchio, il gioco degli scacchi, il gioco d’azzardo contrapposto al gioco del risparmio. Le relazioni tra il gioco e l’arte sono evidenziate da una settantina di opere, che spaziano dalla pittura alla scultura.

Info: www.facebook.com/MuseoCeramicaMondovi



A Vicoforte Mondovì Magnificat, l'esperienza di salita e visita alla cupola del Santuario, propone alcuni appuntamenti anche a novembre. Per vivere un’esperienza unica e godere la vista di splendidi affreschi e panorami incredibili è possibile partecipare ancora oggi, domenica 14 novembre. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/www.kalata.it e https://kalata.it



Per la rassegna culturale “Restitussion. Piasì d’la Coltura ent’le Tere ‘d Mes” promossa dall’associazione Octavia, oggi, domenica 14 novembre, sarà la volta di Scarnafigi e Polonghera. In piazza Ospedale a Scarnafigi, i visitatori potranno accedere alla Chiesa dell’Ospedale, attigua alla Casa di Riposo Regina della Pace. Al suo interno è ben conservato un ciclo di dipinti sulla vita della Madonna, opera del Morgari (inizio XX secolo). Sono stati attualmente allestiti anche una serie di pannelli informativi sul tema delle pandemie, pestilenze e flagelli tra arte e fede nelle Terre di mezzo. A Polonghera sarà visitabile la cappella di San Rocco. Orari di apertura della rassegna: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Info: https://associazioneoctavia.com