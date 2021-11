Bra, l'ironia dissacrante di Giobbe Covatta conquista il pubblico del Politeama [VIDEO]

Dimostrare la superiorità della donna sull’uomo, attraverso testimonianze antropologiche, scientifiche e perfino chiamando in causa Dio stesso. Sabato 13 novembre Giobbe Covatta è stato ospite al teatro Politeama di Bra, con il suo spettacolo "SCOOP- Donna sapiens", scritto con la compagna Paola Catella, all’interno della rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi e Le Terre dei Savoia, dedicata quest’anno al tema "riCostruire".

Con la sua pungente ironia, ha iniziato rileggendo in chiave dissacrante tutta la Storia dell’evoluzione della specie umana. Si è poi messo nei panni del nostro Signore, per svelare i retroscena della creazione della specie umana, suggellati dalla dichiarazione: "É stato un errore creare prima il maschio e poi la femmina: se avessi proceduto al contrario, non avrei mai creato il maschio". La terza e ultima parte è stata invece dedicata alle tesi scientifiche e anatomiche, per giungere alla conclusione che: "Per cambiare il mondo bisogna cambiare la testa degli uomini".

Infine, ha rivolto un diretto omaggio alle donne: "Avete un’infinità di pregi ma purtroppo anche un difetto: di pensare spesso di essere dei brutti anatroccoli circondati da galli; se solo aveste un po’ più di consapevolezza delle vostre capacità potreste volare sopra il pollaio senza alcuna difficoltà".

In un’ora e mezza di esilarante monologo, Covatta ha dunque intrattenuto e divertito il nutrito pubblico del teatro, che non ha lesinato risate e applausi scroscianti, mostrando tutto il proprio apprezzamento. L’attore, al termine della performance, si è rivolto così a loro: "Non vedevo l’ora di tornare a fare spettacoli in presenza. Ricorrere all’online è come ballare senza musica; e voi siete la musica".

CuneiForme, la rassegna di eventi culturali che abbraccia diversi Comuni della Provincia, è realizzato con il sostegno di Le Terre dei Savoia, Fondazione Crt, Fondazione Crc, Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Racconigi e Centro culturale "Le Clarisse" di Racconigi, Comune di Bra, Comune di Comune di Cavallermaggiore, Comune di Cherasco, Comune di Fossano, Comune di Savigliano, Aiace Torino. Tutte le info sul sito www.progettocantoregi.it.