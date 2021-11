La regista monregalese Alice Filippi premiata al Festival del Cinema Europeo dal suo "maestro" Carlo Verdone

Nuovo importante risultato per la regista monregalese Alice Filippi che ieri sera – sabato 13 novembre, ndr – a Lecce, ha vinto con la sua opera prima “Sul più bello” (Eagle Pictures, 2020) il Premio “Mario Verdone” alla XXII edizione del Festival del Cinema Europeo.

A consegnarle il riconoscimento, riservato a un giovane autore italiano che si sia particolarmente contraddistinto nell’ultima stagione cinematografica per la sua opera prima, è stato proprio Carlo Verdone, alla cui scuola Alice Filippi ha mosso i primi passi nel mondo cinematografico. “Questo è il riconoscimento più bello e importante per me – commenta Alice Filippi -. È un po’ come presentare la ‘tesi di laurea’ al mio ‘maestro’”.

Gli altri due film finalisti erano “I Predatori” di Pietro Castellito e “Trash” di Francesco Dafano e Luca Della Grotta, a cui è andata una menzione speciale. Il Premio “Mario Verdone”, giunto alla XII edizione, è stato istituito in accordo con la famiglia Verdone dal Festival del Cinema Europeo, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

La Giuria, formata dai dai fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone, ha formulato la seguente motivazione: “Un piccolo grande film che riesce a trasformare perfino nei colori la tradizione del ‘dramedy ‘ più amato dai giovani di tutto il mondo. ‘Sul più bello’ parte dalle lacrime ma diventa un racconto pop in cui perfino un amore impossibile riesce a vincere sul tema della malattia. Alice mette in scena con leggerezza il valore della vitalità e dell’ironia, rendendo letteralmente vibranti le emozioni di una ragazza sfortunata senza chiedersi se la sua ‘sfiga’ sia tutta colpa delle stelle ma giocando sulla normalità dei suoi desideri impossibili. Il risultato è un film di quelli che Hollywood sa fare benissimo al quale, però, la sua regia aggiunge qualcosa di politicamente ‘scorretto’ che fa vincere il coraggio di crederci ad ogni costo”.

La vittoria del XII Premio “Mario Verdone” alla XXII edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce arriva dopo il premio internazionale per la miglior regia ricevuto a settembre a Venezia alla decima edizione dell’Italian Contemporary Film Festival di Toronto (ICFF), partner culturale di Women in Cinema Award (WiCA), dopo che “Out of My League”, titolo inglese di “Sul più bello”, era stato a lungo nella top-ten dei film più visti sul Netlix a livello mondiale nelle scorse settimane. A luglio a Pescara Alice Filippi aveva vinto il 48° Premio Flaiano Opera Prima e seconda, consegnatole nel corso della seconda serata dei Premi Internazionali Flaiano di Cinema Teatro Televisione e Giornalismo. “Sul più bello”, presentato in anteprima nel corso dell’ultima edizione di “Alice nella città” (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma) e primo al botteghino nell’unico week-end di programmazione in sala prima della chiusura per Covid dell’ottobre scorso, era già rientrato nella “cinquina” finale dei candidati ai Premi David di Donatello 2021 per la categoria “Miglior Regista Esordiente” e aveva già avuto una doppia candidatura alla fase finale dei “Nastri d’Argento” 2021 sia per le categorie Miglior Commedia e Miglior Canzone.