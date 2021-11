Studenti delle scuole medie alla Festa degli alberi a Rocca de' Baldi

Nella mattinata di sabato 13 novembre presso il parco del Castello di Rocca de’ Baldi si è celebrata la Festa degli Alberi.

Principali protagonisti dell’evento sono stati le ragazze e i ragazzi della I E della Scuola Secondaria di Primo Grado di Crava accolti dal sindaco della cittadina Bruno Curti, dal direttore del Comizio Agrario Attilio Ianniello, dal tecnico agrario Federico Odetto e dai volontari soci del Comizio stesso Vincenzo Marsupino e Giuseppe Marabotto.

Gli alunni accompagnati dalla prof.ssa Maria Barbarino e dal prof. Federico Ceratto hanno spiegato l’importanza degli alberi per la salute dell’ambiente e dell’uomo, presentando anche un cartellone in cui, in sintesi, raccontavano la loro ricerca scientifica.

Si è passati poi a visitare la piattaforma sperimentale agraria del Comizio, il frutteto, l’angolo delle erbe officinali, l’orto, il compost e così via.

La classe con attenzione e curiosità ha seguito le spiegazioni delle varie esperienze scientifiche e delle pratiche agronomiche attente all’ambiente messe in atto, intervenendo con domande per chiedere ulteriori informazioni e approfondimenti.

Infine aiutati da Federico Odetto e Giuseppe Marabotto, gli studenti hanno messo a dimora tre esemplari di Amelanchier Alnifolia.