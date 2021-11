Andrea Benetti alla Gara Regionale di canoa slalom di Cuneo

Sabato 13 novembre, sul canale dell’Enel pronto ad ospitare la Gara Regionale di canoa slalom c’era anche Andrea Benetti, ex atleta del Corpo Forestale dello Stato, vincitore di molti titoli Italiani, partecipante ad Europei e Mondiali ma, soprattutto, finalista in ben due Olimpiadi (Atene 2004 e Pechino 2008) nella canadese biposto, in veste di Tecnico e di papà.

Benetti, anche tu gareggerai alla Gara Regionale di canoa slalom di Cuneo?

“No. Sono qui in veste di Allenatore dell’a.s.d Granda Canoa Club e di papà. I miei due figli, di 8 e 10 anni, domani, faranno la loro prima gara, non ancora ufficiale, ma è un esordio che mi emoziona molto.”

Cosa ne pensi di questo campo gara?

“E’ un campo adatto alle giovani leve per imparare a muoversi sull'acqua mossa.”

Sei allenatore del Granda Canoa Club, il nuovo club di canoa di Cuneo. Come sei arrivato in questa società?

“Otto mesi fa sono stato chiamato da un mio caro amico nonché ex compagno di Nazionale Fulvio Fina, che è un allenatore del Granda Canoa Club. Mi ha presentato i progetti che questa nuova associazione intendeva realizzare. Mi sono piaciuti. Poi mi ha presentato il resto del Team: gli altri istruttori, Nina Roggiery, Riccardo Brogli, Vittoria Cappa, Ranjeet Canavese, Stefano Mancardi e la psicologa Michela Cesano. Mi sono piaciuti anche loro. Mi è sembrato subito un gruppo coeso e con una visione comune che era uguale alla mia.”

Anche il Granda Canoa Club utilizza questo campo per far allenare i suoi atleti?

“No. I nostri atleti si allenano su un altro campo di allenamento che è stato allestito ex novo, a settembre 2021, sul canale irriguo Bealera Maestra che è adiacente al lago Tetto Lupo a Madonna delle Grazie.”

Cosa ne pensi del fatto che una città come Cuneo abbia due Club di Canoa?

“Lo vedo come un aspetto molto positivo. Cuneo può vantare di avere due club di canoa. Credo che il movimento canoistico cuneese possa crescere meglio nei prossimi anni visto l'impegno di entrambe le società (Granda Canoa Club e Cuneo Canoa) nel creare spazi idonei per la canoa e per i ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo fantastico sport. Auspico che entrambe le società continuino a formare giovani canoisti insegnando il fair play. Valore che prima di tutto deve essere ben rappresentato dalle società stesse e che è da sempre un principio su cui si fonda il nostro sport.”