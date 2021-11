Calcio Serie D: il Fossano torna alla vittoria, un gol di Adorni piega il Derthona

Il Fossano conquista la sua seconda vittoria in campionato nell'incontro dell'undicesima giornata, al "Pochissimo", contro il Derthona. Ottima partita della squadra di Viassi che si impone per 1-0 grazie al gol di Adorni al 35' del primo tempo. Provincia Granda amara per il Derthona, ancora sconfitto dopo il k.o. di due settimana fa a Saluzzo.

LA CRONACA

Prima mezz'ora di gioco senza sussulti. Il Derthona prova a fare la partita, la squadra di Viassi si difende con attenzione e soffoca sul nascere ogni tentativo avversario. Al 35' i padroni di casa si portano in vantaggio. Una punizione di Fogliarino dalla trequarti di campo pesca Adorni che di testa trafigge Teti, 1-0. Poco dopo il Fossano va addirittura vicino al raddoppio. Cross di Coulibaly da destra, bucato da tutti. Cossu è puntuale nella deviazione aerea ma non inquadra la porta. Finale di frazione assolutamente favorevole alla squadra di Viassi. Al 44'Menabò calcia di mancino sul primo palo, Teti è attento e blocca a terra. Poco dopo una carambola incredibile salva il Derthona. Menabò mette in mezzo, Coulibaly non riesce a spingere la palla in rete trovando una doppia miracolosa deviazione del portiere. Prima del fischio dell'arbitro c'è ancora un'occasione per Otele che calcia alto da posizione defilata.

Gli ospiti rientrano in campo con determinazione: Diallo e Otele si rendono subito pericolosi, la difesa blues tiene. A ridosso del 60' ci prova Della Valle che ruba palla e va al tiro ma senza precisione. Derthona a trazione anteriore (in campo anche Romairone e Gueye), Chiavassa dice di no a Diallo. Minuto 70, Fogliarino sfiora il 2-0. Azione personale da applausi e tiro a giro sul palo più lontano: solo il montante gli nega la gioia del gol. La partita si infiamma: Chiavassa salva di piede su Gjura. Gli ospiti assediano l'area dei rivali e creano pericoli sulle palle da fermo, con Emiliano particolarmente attivo. Finale convulso. Il Fossano sciupa un contropiede con Fogliarino e Menabò, soffre fino alla fine ma vince e conquista i tre punti.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Cossu (80' Bellocchio), Della Valle; Galvagno, Fogliarino, Coulibaly 26; Menabò. A disp: Malaspina, Utieyin, Rosano, Moreo, Medda, Scarafia, De Riggi, Turcis. All Fabrizio Viassi

Derthona (4-3-3): Teti, Gjura, Emiliano, Galliani, Luzzetti; Filip, Todisco (46' Grieco), Procopio (65' Gueye); Saccà (57' Romairone), Diallo, Otele (72' Mutti). A disp: Bertozzi, Akouah, Colantonio, Valerio, ti), Gueye. All Giovanni Zichella

Gol: 35' Adorni

Ammoniti: Specchia, Todisco

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto; assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Stefano Petarlin di Vicenza