Marta Bassino quarta nel parallelo di Lech/Zuers: "Nel complesso sono contenta, ora testa allo slalom"

Marta Bassino ha sfiorato il podio e la prima medaglia stagionale nel parallelo di Lech\Zuers.

In Austria la portacolori dell'Esercito si è dovuta accontentare del quarto posto, arrendendosi, nella finalina, a Kristin Lysdahl (per la norvegese primo podio assoluto in Coppa del mondo).

Il commento post gara di Marta (FISI): “Io sono contenta nel complesso di tutta la giornata. Speravo naturalmente in qualcosa in più. Nell’ultima manche non sono riuscita a sfruttare bene il raccordo nel piano e in un attimo sono stata recuperata. Adesso andrò a Levi e avrò il tempo di fare due o tre giorni di allenamento e poi avrò due occasioni per far bene anche in slalom. La stagione è lunga: da lì si va direttamente a Killington e avanti così per tutta la stagione. Oggi, nelle qualificazioni, sembrava più forte la norvegese Stjernesund, ma in questa disciplina ce la si gioca davvero all’ultimo e, alla fine, ha vinto la Slokar. Merito a lei”.