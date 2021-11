Modica-Lpm Bam Mondovì 0-3, Leah Hardeman sul primo posto del Puma: "Il compito più duro sarà restarci...ma siamo pronte a questa sfida"

Vittoria e momentaneo primato in classifica per la Lpm Bam Mondovì, che nella 7^ giornata di andata ha superato in trasferta l’Egea Modica per 0-3. Un successo netto e meritato per le Pumine, che grazie al contestuale scivolone interno del Talmassons, sono balzate in testa alla classifica del girone B.

Prima che le Pumine salissero sull’aereo che da Comiso le condurrà a Milano Malpensa, abbiamo contattato la schiacciatrice Leah Hardeman per un primo commento su questa partita: “

Oggi la squadra ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo ad esprimere un buon livello di gioco.” – spiega la banda statunitense della Lpm – “Se mettiamo in campo la giusta attenzione e determinazione è difficile per qualsiasi avversaria coglierci di sorpresa e metterci in difficoltà. Oggi abbiamo giocato con particolare attenzione in difesa, dimostrando tanta pazienza nei break importanti.

Questa paziente perseveranza, unita a un livello di concentrazione rimasto costante dall’inizio alla fine del match, ci è servita per ottenere questa vittoria in 3 set. Ora ognuna di noi deve continuare a lavorare per migliorare e far sì che il gruppo diventi ancora più solido e forte. Quando lottiamo tutte insieme è difficile batterci.”



Felici per la momentanea conquista del primo posto? “Siamo entusiaste di essere in testa” – conclude Leah – “Il compito più duro sarà restarci, ma noi siamo pronte a questa sfida”.