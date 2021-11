Vbc Synergy Mondovì-Reggio Emilia 3-2, coach Denora: "E' la vittoria di un gruppo di ragazzi eccezionali" (VIDEO)

Prima gioia stagionale del Vbc Synergy Mondovì, che al PalaManera è riuscito a superare la Conad Reggio Emilia per 3-2. Un successo in rimonta, sudato, cercato e assolutamente meritato per gli uomini di Francesco Denora. Le scelte coraggiose del Tecnico pugliese, come quelle di dare fiducia dal primo minuto a Matteo Lusetti e di inserire nel corso del match Filippo Camperi e Nicola Cianciotta, entrati al posto di Boscaini e Mazzon sono apparse determinanti. Denora, tuttavia, con una buona dose di modestia ha preferito attribuire al "gruppo" i meriti di questo primo successo. Ecco il commento dell'allenatore del Vbc: