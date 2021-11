Volley A1F. Coach Pistola sulla buona prestazione con Conegliano: "Un punto che vale, ma sempre troppi errori" (VIDEO)

È contento, ma non completamente soddisfatto coach Andrea Pistola al termine della partita persa al tie break contro le campionesse di Conegliano: "Abbiamo incassato un punto che vale parecchio, anche se resta un po' di rammarico per il numero di errori ancora troppo elevato per competere con certe squadre. L'obiettivo di trovare una continuità è stato in parte centrato, stiamo crescendo ma dobbiamo fare di più"

Una squadra giovane, quella di Pistola, con Kutznetsova che cresce di partita in partita: "Tutta la squadra è molto giovane, abbiamo molte ragazze che debbono ancora mangiare delle pagnotte per diventare importanti, ma stanno crescendo tecnicamente e questo è quel che conta".