Volley A2/F: il Pinerolo "sorprende" il Talmassons e la Lpm Bam Mondovì diventa la nuova capolista! La nuova classifica del girone B

La 7^ giornata del Campionato di Serie A2 Femminile ha regalato risultati sorprendenti! Dopo la netta vittoria ottenuta dalle Pumine di coach Solforati sul campo del Modica (0-3), si sono registrate le sconfitte della ormai ex capolista CDA Talmassons, superata in casa dall’Eurospin Ford Sara Pinerolo per 1-3. Ma non solo, la giornata ha regalato anche la prima vittoria in campionato del Club Italia Crai, corsaro sul campo della Sicilia Catania.

Importante vittoria per la Ipag Montecchio, che in casa ha superato il Soverato per 3-1. Grazie a questi risultati la nuova capolista è la Lpm Bam Mondovì, che tuttavia, mercoledì osserverà il proprio turno di riposo, mentre tutte le altre squadre che occupano le prime posizioni in classifica scenderanno regolarmente in campo. Ecco i risultati di giornata e la classifica aggiornata:

RISULTATI 7^ GIORNATA DI ANDATA gir. B

Cda Talmassons Eur. Pinerolo 1-3 Pvt Modica Lpm Bam Mondovì 0-3 Sicilia Catania Club Italia Crai 2-3 Ipag Montecchio Ran. Int. Soverato 3-1 Anthea Vicenza Itas Martignacco 0-3

Turno di riposo per l’Albese Como

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LPM BAM MONDOVI’ 17 CDA TALMASSONS* 15 EUR. PINEROLO* 15 IPAG MONTECCHIO* 15 ITAS MARTIGNACCO* 13 VOLLEY SOVERATO* 11 ALBESE COMO* 9 ANTHEA VICENZA 4 SICILIA CATANIA 4 CLUB ITALIA CRAI* 2 PVT MODICA 0

*squadre che hanno già riposato