Volley A2/F: il Puma a caccia del tris in trasferta…La Lpm Bam Mondovì impegnata in casa del Pvt Modica

Terza trasferta stagionale per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio (ore 15:30) affronterà la PVT Egea Modica nella 7^ giornata di andata di regular season di serie A2. Quella in terra siciliana sarà la prima di due trasferte consecutive, visto che domenica prossima le Pumine torneranno al sud per un impegno più probante ed insidioso, questa volta per sfidare la Ranieri International Soverato.

La squadra monregalese ha raggiunto Modica ieri pomeriggio, dopo un trasferimento aereo partito da Malpensa e diretto a Comiso. Sulla carta quello odierno è un match alla portata di Hardeman e compagne. La squadra allenata da Enrico Quarta è attualmente all’ultimo posto in classifica, seppur in compagnia del Club Italia Crai, con zero punti e un solo set conquistato.

Modica, però, psicologicamente affronterà questo match con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Il grande dubbio di formazione delle siciliane riguarda la presenza o meno della banda cubana Alvarez Yusleyni Herrera, che in settimana ha lavorato in differenziato a causa di un risentimento muscolare. Problema fisico che l’ha costretta a restare a riposo nell’ultima trasferta giocata in casa dell’Albese Como.

La schiacciatrice cubana, tuttavia, potrebbe essere recuperata in extremis e la sua presenza potrebbe condizionare le scelte di Quarta per ciò che concerne lo scacchiere iniziale. Con la Herrera in campo, infatti, Marika Longobardi dovrebbe tornare ad occupare il ruolo di opposto, mentre Fabiola Ferro costituirebbe l’asse laterale insieme alla Herrera, con Joelle M’Bra pronta a subentrare per fornire il suo apporto in attacco. Per il resto regia affidata a Michela Brioli, mentre il reparto delle centrali sarà composto da Fulvia Gridelli e Silvia Antonaci. Infine Elena Ferrantello agirà da libero.

Il Modica in casa ha disputato solo due partite, con Martignacco e Talmassons e in entrambe le occasioni la squadra di Quarta è stata sconfitta per 3-0. Per le Pumine, invece, quella odierna è la terza trasferta stagionale. Nelle precedenti gare sono giunte le vittorie di Montecchio (2-3) e Vicenza (0-3). Da segnalare che le Pumine oggi potranno contare sul caloroso apporto di alcuni “temerari” tifosi, che sfidando le avversità metereologiche hanno deciso di stare accanto alla squadra di Solforati nelle trasferte di Modica e Soverato.

Arbitri dell’incontro saranno Matteo Selmi (Modena) e Marco Laghi (Ravenna). Il match sarà visibile in diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaRizza di Modica il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:30.