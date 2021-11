Volley A2/F: il Puma non fa sconti al Modica! La Lpm Bam Mondovì supera in trasferta le siciliane di Quarta per 0-3

Una Lpm Bam Mondovì solida e paziente ha superato l’Egea PVT Modica con il punteggio di 0-3, conquistando così la sua sesta vittoria e il terzo 3-0 della stagione. La squadra di Solforati ha interpretato bene il match grazie ad un approccio grintoso, proseguito da una condotta di gara attenta e determinata.

Avere la meglio del Modica non è stata una passeggiata, anche perché le siciliane hanno messo in campo un grande impegno. La squadra di coach Enrico Quarta, che ha recuperato in extremis della schiacciatrice cubana Herrera, ha cercato di arginare gli attacchi delle “cecchine” monregalesi. Le siciliane sono apparse solide in difesa, ma il differente valore tecnico tra le due formazioni ha fatto la differenza nei momenti cruciali del match.

Puma, dunque, anche paziente nel costruire pian piano l’ennesima vittoria. La migliore delle Pumine è stata Alessia Populini con 16 punti. La Lpm questo mercoledì osserverà il proprio turno di riposo, per poi tornare in campo nella 9^ giornata, ancora in trasferta, questa volta sul difficile campo della Ranieri International Soverato.

PRIMO SET: Dopo una partenza equilibrata arriva il primo break per le Pumine, grazie anche a un doppio ace di Cumino. Lpm avanti 5-8. La reazione del Modica non si fa attendere e con Marika Longobardi al servizio le siciliane ribaltano la situazione portandosi sul 10-9. Nuovo break monregalese e Pumine sul 13-14. Sul punteggio di 15-18 arriva la prima interruzione con il time-out chiesto da coach Quarta. Le ragazze di Solforati alzano il ritmo e piazzano un break importante. Sul 17-22 nuovo time-out chiesto dalla panchina siciliana. Sul 18-24 arrivano 6 set-point per le Pumine. Al secondo tentativo arriva l’errore in attacco di Modica che chiude il parziale sul 19-25.

SECONDO SET: Nel secondo set equilibrio che si protrae fino all’11-11. Il primo break lo ottiene il Puma, che dopo l’attacco di Populini va a condurre 11-13. Il tempo di due giocate e si torna in parità. Dopo l’attacco vincente di Taborelli la Lpm prova a prendere le distanze portandosi sul 14-17. Modica recupera due lunghezze e sul 17-18 coach Solforati chiama il suo primo time-out dell’incontro. Hardeman efficace a rete e rossoblù avanti 18-21. Time-out per Modica sul 18-22. Muro vincente di Pasquino e 4 set-point per Mondovì sul 20-24. Al secondo tentativo ci pensa Alessia Populini a piazzare la zampata vincente per il 21-25.

TERZO SET: equilibrio anche in avvio del terzo set, con le due squadre appaiate sul 4-4. Modica prova a restare aggrappata al match portandosi in vantaggio sul 9-8. Pronta reazione delle Pumine, che ribaltano la situazione e si portano sull’11-15. Time-out di Quarta sul 16-19. Dopo l’attacco di Populi sono 7 i match-point a disposizione della Lpm. Ma è sufficiente il primo tentativo per chiudere il match, grazie all’errore in attacco di Modica che fissa il parziale sul 17-25.