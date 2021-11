Volley A2/M: è Camperi-show e il Vbc Synergy Mondovì supera Reggio Emilia 3-2

Una vittoria che può rappresentare una svolta per la stagione del Vbc Synergy Mondovì. I Galletti di Denora ottengono la prima vittoria in campionato, superando al PalaManera la Conad Reggio Emilia per 3-2. Un successo sudato e meritato quello dei Biancoblù, ottenuto contro un’ottima squadra come quella emiliana, composta da giocatori esperti come Scopelliti, Garnica e l’ex Cominetti.

La grinta e la determinazione del Vbc, però, questo pomeriggio hanno avuto la meglio. C’è tanto di coach Denora, però, in questa prima vittoria del Vbc. Le scelte del tecnico pugliese sono state coraggiose e vincenti. Il tecnico dei Galletti ha presentato da subito la novità di Lusetti in regia. Nel secondo set, inoltre, coach Denora ha effettuato alcuni cambi che si sono rilevati determinati, come quello di inserire Filippo Camperi e Nicola Cianciotta, che hanno finito per trascinare la squadra verso la vittoria. Da segnalare i 29 punti dell'opposto Arinze Kelvin.

PRIMO SET: si parte con il primo tempo vincente di Scopelliti, prontamente pareggiato dal mani-out di Arinze Kelvin. Primo break a favore degli ospiti, che sfruttano il buon servizio di Tim Held. Reggio avanti 2-5. La reazione dei Galletti non si fa attendere e il Vbc recupera due lunghezze. Squadre nuovamente in parità sul 9-9. Sul punteggio di 11-14 coach Denora chiama il primo time-out. I punti di vantaggio degli emiliani salgono a 5. Attacco monregalese in difficoltà e Reggio Emilia ne approfitta per portarsi sul 14-20. Nuovo time-out chiesto da coach Denora. Ace di Scopelliti e ospiti vicini alla conquista del set. Il parziale si chiude con il muro di Zamagni che fissa il punteggio sul 18-25.

SECONDO SET: buona partenza dei Galletti, che dopo il muro vincente di Ceban si portano sul 4-2. Si torna in parità sul 5-5. Ace di Held e Reggio avanti 8-11. Entra in campo anche Cianciotta, ma il trend del match non cambia. Sul 9-14 coach Denora chiama il time-out. Galletti più incisivi e Vbc a due punti dagli avversari sul 17-19. Il finale di set è al cardiopalmo. Il Vbc ribalta la situazione e va a condurre 24-23. Time-out chiesto da coach Mastrangelo. Si continua ai vantaggi. L’ace di Held, aiutato nell’occasione dal nastro, concede una nuova chance a Reggio Emilia sul 28-29, ma anche in questa occasione il Vbc trova la forza per pareggiare i conti. Muro di Cianciotta e 31-30 in favore dei Galletti. E proprio il campione del Mondo del Vbc realizza poco dopo il punto del 32-30.

TERZO SET: gli ospiti partono forte e conquistano un break. Sul 3-8 coach Denora chiama il time-out. L’allenatore dei monregalese si ripete poco dopo sul 5-13. Alla Conad riesce tutto facile, anche perché i Galletti sembrano aver smarrito la brillantezza del set precedente. Ospiti che aumentano il vantaggio e volano sull’8-20. Due punti rosicchiati dal Vbc. Poco dopo ci pensa l’ex Roberto Cominetti a chiudere i conti con una pipe che fissa il punteggio sul 14-25.

QUARTO SET: buona ripartenza del Vbc, avanti 4-1. Time-out chiesto da coach Mastrangelo. I Biancoblù continuano a tenere alta la guardia e dopo i muri vincenti di Arinze Kelvin e di Filippo Camperi si arriva sul 10-5. Galletti che sull’onda dell’entusiasmo si portano sul 13-6. Gli emiliani non mollano e recuperano tre punti. Camperi-show e il Vbc vola sul 18-9. Sul 17-24 sono 7 i set-point a disposizione dei padroni di casa. Al secondo tentativo arriva il diagonale vincente di Cianciotta per il 25-18. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Galletti subito sull 2-0 con Camperi e Ceban. Si torna in parità sul 3-3. Ospiti in vantaggio per 5-6. Si arriva al cambio campo sul punteggio di 7-8. Reggio a +2. Il muro di Camperi rimette in equilibrio il match sul 10-10. Break dei padroni di casa, che si portano sul 13-10. Sul 14-10 sono quattro i match-point per il Vbc. Time-out di coach Mastrangelo. Arriva l’errore in attacco di Reggio e per il Vbc è gran festa!

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari, Chakravorti, Raffa, Arinze Nwachukwu 29, Fenoglio, Lusetti 2, Boscaini 3, Catena 7, Gecchele, Camperi 10, Ceban 7, Mazzon 4, Cianciotta 10. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

CONAD REGGIO EMILIA: Zamagni 12, Catellani, Held 14, Sesto, Cagni, Scopelliti 13, Cominetti 16, Mian 2, Cantagalli, Garnica 3, Morgese, Suraci 15, Marretta. Allenatore: Vincenzo Mastrangelo; 2° All. Fabio Fanuli

ARBITRI: 1° Simone Cavicchi (La Spezia); 2° Paolo Scotti (Cremona-Lodi)