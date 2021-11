Volley maschile A3: il Monge Gerbaudo Savigliano cade in casa contro Abba Pineto

Il Monge Gerbaudo Savigliano si arrende ad Abba Pineto nella sfida, disputata nella serata di sabato 13 novembre, valida per la sesta giornata del campionato di A3.

Saviglianesi sconfitti per 3-0 al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore, impianto nel quale non sono ancora riusciti a conquistare punti.

17-25, 13-25, 15-25 i risultati dei parziali che raccontano bene l'evolversi dell'incontro e la superiorità messa in campo dagli ospiti.

MVP della sfida lo schiacciatore Matteo Bertoli (15 punti)

La squadra di Bonifette e Brignone tornerà lunedì in palestra per preparare la prossima partita, ancora in casa, contro San Donà di Piave.