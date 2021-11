A tu per tu con Irma Testa, la campionessa di pugilato che ha scritto la storia con i guantoni

Il gong. Ci sono mille modi diversi con cui un pugile può accogliere l’ultimo gong di un incontro. Per Irma Testa, il suono della campanella del quarto di finale ai Giochi di Tokyo contro la canadese Veyre è significato entrare nella storia dello sport italiano.

Dopo essere stata la prima pugile a disputare un’Olimpiade a Rio de Janeiro nel 2016, in agosto è stata la prima a conquistare una medaglia nella competizione a cinque cerchi. Un bronzo nella categoria dei pesi piuma (57 Kg), ma pesante come l’oro per l’atleta classe 1997 di Torre Annunziata (provincia di Napoli) e tesserata per le Fiamme Oro (la Polizia di Stato). Il suo soprannome è ‘Butterfly’ per l’agilità e la leggerezza con cui si muove sul ring. La farfalla che vola tra le corde e punge come un’ape ha un segreto: ad aiutarla a spiegare le ali è stato Lucio Zurlo, maestro di vita oltre che di pugilato.

Aveva 10 anni quando è entrata nella palestra Boxe Vesuviana, la sua prima medaglia a 14 anni, bronzo in Polonia nel 2012 e, quindi, un’altra serie di successi a livello italiano ed europeo. Si è laureata campionessa europea nella categoria 57 chilogrammi nel 2019. Nel suo palmares anche un argento vinto alle Olimpiadi giovanili di Nanjing in Cina nel 2014.

Mica facile per una giovane adolescente trovarsi a rinunciare a tutta la spensieratezza tipica della sua età, alla vicinanza degli affetti familiari, all’amore e alla scuola, per seguire la sua vocazione per la boxe, tatuata anche sulle braccia dove mostra la ‘Geisha’, simbolo di forza e il messaggio ‘Panta rei’, a ricordare che tutto scorre e che dopo la pioggia c’è sempre il sole.

La forza, Irma, l’ha sempre avuta nel sangue; non è mai stata soltanto un’energia straordinaria in grado di abbattere ogni genere di barriera, umana o sociale, incontrata lungo il percorso, ma soprattutto un’inclinazione alla sfida che in ogni istante della sua vita emergeva con prepotenza, chiedendo di essere ascoltata.

Il segreto del suo successo? Talento, passione, lavoro, sacrificio e dei portafortuna che naturalmente non rivela, perché, altrimenti, perderebbero di efficacia, come dice la tradizione partenopea. Abbiamo incontrato Irma Testa a Frabosa Sottana, dove è stata premiata con la Castagna d’oro in mezzo alla standing ovation generale. Eccola.

Chi è Irma Testa in tre parole?

“Determinata, forte e atleta”.

Com’è vincere una medaglia olimpica?

“È una grandissima emozione, soprattutto perché la costruisci in tanti anni. Sono obiettivi che ti dai a lungo termine e quando arriva un successo così è un’emozione indescrivibile”.

Lo sport che cosa ti ha insegnato?

“Lo sport mi ha insegnato a non mollare mai, perché quando tutto sembra che stia per finire o stia andando per il verso sbagliato non è vero. Se continui a lottare e scavare dentro di te riesci a svincolare le situazioni difficili”.

Che cosa ti dà la carica nei momenti di difficoltà?

“Sono i sacrifici che faccio a darmi la carica. Penso che non posso buttare all’aria i sacrifici che ho fatto fino ad oggi”.

Quali consigli dai ai giovani che sognano di diventare come te?

“Il consiglio è di non arrendersi, perché lo sport come tutte le cose importanti della vita tendono a demoralizzarci nei momenti down. Invece no, non arrendetevi, perché se io avessi smesso tempo fa, questa medaglia non l’avrei vinta”.

Che dite ragazze, proviamo?