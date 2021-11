"Le Frecce rosse" annunciano l’avvio della stagione dello Sci club Manta

Lo sci club Manta è pronto per la nuova stagione.

Per primi hanno iniziato “Le frecce rosse”, i piccoli atleti che affronteranno le gare in pista sfoggiando le nuove divise. Dopo gli allenamenti estivi sul ghiacciaio a Les Deux Alpes, accompagnati dall'allenatore Manu Fina hanno preso parte ad una importante uscita base per l’inizio di stagione a Cervinia

"Sono uscite fondamentali per le gambe e lo spirito - sottolinea il maestro Fina - e se ne faranno altre, prima di iniziare con il lavoro tecnico di slalom e gigante sulle piste di casa del Saluzzese, a Pian Muné e Pontechianale, dal primo dicembre a Pasqua neve permettendo.

L’anno sociale e la nuova stagione dello Sci club Manta saranno presentati il 5 dicembre nella piazza del paese dove, nell’ambito dei mercatini di Natale, il sodalizio sportivo sarà presente con uno stand, presso cui sarà possibile sottoscrivere il rinnovo del tesseramento annuale.

"Una stagione sportivamente impegnativa attende i pulcini (classe dal 2015 al 2010) divisi in baby e cuccioli e il gruppo children "tutti molto motivati e orgogliosi per i risultati che hanno portato a casa nel 2020 e che si preparano alle gare dei circuiti provinciali, regionali e nazionali, il nostro obiettivo" conclude l’allenatore augurando successi ai suoi piccoli campioni.