Prendersi cura di sḗ: incontri sulla scrittura a Caraglio e Bernezzo

Organizzati dall’Associazione Teatrino al forno del pane, con il patrocinio del Comune di Caraglio e del Comune di Bernezzo, in collaborazione con Il Caragliese e l’editrice ‘Nerosubianco’, si terranno quattro incontri, tre nel Teatro Civico di Caraglio, uno nel Salone Parrocchiale di Bernezzo.

“Prendersi cura di sḗ, titolo suggestivo, spiegato dal suo sottotitolo “Incontri sulla scrittura”, che potrebbe indurre in qualche fraintendimento con deviazione dagli intenti originari: no, non è cosa da esperti, non sono dotte elucubrazioni letterarie: è l’occasione di incontrarsi con autori che dimostrano come lo scrivere, indipendentemente da investiture ufficiali di letterati, può essere una vera e propria ‘zattera di salvataggio’ (titolo dato a una collana delle edizioni Nerosubianco di Cuneo): ci si salva salendo a bordo delle proprie storie quando ne facciamo racconto.





Lunedì 15 novembre 2021, ore 21, in Teatro Civico:

RIFLESSIONI SULLA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

Due libri, pubblicati dalle edizioni ‘nerosubianco’, inseriti nella collana ‘le zattere’, edizioni nerosubianco, danno spunti e occasione a interessanti, appunto “riflessioni sulla scrittura autobiografica”. Si tratta di:

“PRENDERSI CURA DI SḖ”, di Fabrizio Pellegrino; con l’autore.

“DOMANI CI SARÀ UN BEL SOLE” di Barbara Belliardo, con Sebastiano Carlo Vallati.

Il libro del caragliese Fabrizio Pellegrino, che dà il titolo a tutti gli incontri “Prendersi cura di sé”, ha anche una funzione introduttiva e di presentazione a tutte le serate: basterebbe riportare il suo indice per avere la mappa di un percorso che parte dal racconto di sé per ritornare a un sé rinnovato e ‘salvato’.

Il secondo volume è “Domani ci sarà un bel sole” di Barbara Belliardo, caragliese anche lei: la sua è una originale, per struttura, e straordinaria autobiografia, che lei mai avrebbe pensato di veder pubblicata, ricostruita dopo la sua morte attraverso suoi scritti che sono le tappe di un elogio, un inno alla vita, pur passando attraverso difficoltà e malattia, ancora quindi la scrittura come ‘zattera’ che sostiene e salva.





Lunedì 22 Novembre 2021, ore 21, nella Sala Parrocchiale di Bernezzo

SCUOTITI ANIMA BELLA… SCRIVI!

Un’isola dei sogni di Margherita a Porcili di Bernezzo

Con Maria Silvia Caffari, la fisarmonica di Aorelio Pellegrino, proiezioni di immagini originali di una storia di famiglia a Porcili, a partire dagli anni ’20-30.

La bernezzese Margherita Delpiano, è l’autrice di “TI FACCIO UNA POESIA” (ed. Il Caragliese), autobiografia e riflessioni in poesia e prosa a dimostrazione di come, non certo per studi o per ambiente, si possa giungere alla poesia, alla scrittura, illuminando ogni cosa, anche quelle quotidiane di una povertà contadina, con una attenzione progressiva a tutto ciò che è dato di vedere e vivere a pieno.

A seguire: lunedì 29 novembre, ore 21 Teatro Civico di Caraglio: “I giovani del CRAS di Bernezzo e il loro Maestro Remigio Luciano. Lunedì 13 dicembre, ore 21, Teatro Civico di Caraglio, “I più giovani e la scrittura come necessità”, con giovani scrittori del territorio.