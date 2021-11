A Boves per il 25 novembre un concerto e storie di forza e speranza con "Mai + Sole"

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Boves ha in programma per il 25 novembre (alle ore 20.45) una serata dedicata di sensibilizzazione e svago negli accoglienti locali recentemente ristrutturati dell’Auditorium Borelli.

Sarà presente per l’occasione la presidentessa di “Mai + Sole” Adonella Fiorito che renderà testimonianza del quotidiano impegno sul territorio cuneese in difesa delle donne. Storie di donne che, grazie all’associazione, hanno potuto riprendere in mano la propria vita.

Seguirà la proiezione del breve spot realizzato dal Centro Antiviolenza del territorio di Cuneo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Telefono Donna Cuneo e la Cooperativa Sociale Fiordaliso.

La serata proseguirà in allegria con il concerto dedicato alla donna del musicista Barba Gioanin ël cantastòrie, professor Giovanni Cerutti, che proporrà un bellissimo e vasto repertorio di canzoni piemontesi dal Medioevo alla musica d’autore italiana del ’900.

Un viaggio attraverso la musica e la storia per parlare del valore e della bellezza delle donne.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Per accedere è necessario avere il Green pass