‘Chi perde va all’Inferno!’: un quiz dantesco per gli studenti cuneesi

Conoscenza dell’Inferno della Divina Commedia, della vita e dell’epoca di Dante e dita veloci: sono questi gli ingredienti che serviranno agli studenti delle scuole cuneesi per aggiudicarsi il Dr. Why dantesco ‘Chi perde va all’Inferno!’ in programma a gennaio all’Open Baladin Cuneo. L’iniziativa, inserita all’interno del progetto ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’ e realizzata in collaborazione con noau | officina culturale, K di Malinki e Open Baladin Cuneo, permetterà agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado della città di Cuneo di sfidarsi nel celebre quiz interattivo a squadre condotto da Marco Malinki per aggiudicarsi i premi in palio.



Questi i passaggi da seguire per l’iscrizione gratuita, che va effettuata entro martedì 30 novembre compilando un form online (link disponibile su www.amormimosse.com): formare una squadra composta da tre studenti dello stesso istituto scolastico, scegliere un nome dantesco con il quale partecipare e ideare tre domande sull’Inferno o sulla vita o sull’epoca di Dante con cinque possibilità di risposta ciascuna, di cui una sola corretta. La partecipazione al gioco, per la quale sarà richiesto il green pass, è a numero chiuso; le iscrizioni, che verranno accolte in ordine di ricezione, saranno da ritenersi accettate solo dopo conferma ricevuta via mail da info@amormimosse.com all’indirizzo mail segnalato al momento dell’iscrizione.



La sfida si articolerà in due mattinate di quiz a eliminazione martedì 11 e mercoledì 12 gennaio 2022 in orario 9:00-12:00 all’Open Baladin Cuneo, che offrirà un goloso break a metà partita. Le migliori squadre delle due giornate si affronteranno nella finale di martedì 18 gennaio (ore 9:00-12:00); il punteggio per ogni domanda valuterà correttezza e velocità della risposta. Ogni squadra gareggerà sia per sé sia per il proprio istituto. Ciò significa che i componenti delle squadre migliori vinceranno tre premi singoli, ma c’è di più: in base alla media dei punteggi delle squadre appartenenti allo stesso Istituto, si eleggeranno anche i migliori istituti che si aggiudicheranno i premi più consistenti. Sia le squadre sia gli istituti porteranno a casa buoni in tecnologia, libri, cinema, cultura e non solo (voucher da 500, 300 e 200 euro per i primi tre istituti classificati e da 50, 30 e 20 euro per ogni componente delle prime tre squadre della graduatoria).



Il calendario delle iniziative di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, aggiornato costantemente con tutti i dettagli e i link per le prenotazioni, è disponibile sul sito web del progetto; ove non diversamente indicato le attività sono a partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria.



Info: www.amormimosse.com ; www.facebook.com/amormimosse; www.instagram.com/amormimosse; info@amormimosse.com