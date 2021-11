Cuneo: come il nuovo Parco Parri si completerà su via Bodina

Si torna a parlare, in commissione consiliare a Cuneo, del progetto di realizzazione del "polmone verde della città" al Parco Parri: mercoledì 17 novembre la V^ commissione analizzerà infatti l'iniziativa di completamento del cantiere lungo via Bodina, con la realizzazione del chiosco e il collegamento ciclabile lungo via Avogadro.

Le due tematiche erano già state accennate dall'assessore Davide Dalmasso nel corso della visita sul posto realizzata dalla commissione nella serata di giovedì 14 ottobre assieme ai tecnici comunali e ai progettisti.

I lavori del nuovo Parco Parri - il maggior cantiere per un parco urbano in Italia - sono iniziati a settembre 2020 e coinvolgono un'area di 70.000 metri quadri, otto ettari divisi in quattro paesaggi differenti. Per un costo di 2.740.000 euro.